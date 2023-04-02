Шарль Леклер о целях после схода на Гран-при Австралии: «Сейчас нужно просто добраться до финиша гонки без происшествий или поломок»

Теги Гран-при Австралии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Австралии, прокомментировав инцидент, в результате которого был вынужден сойти с дистанции гонки в самом ее начале.

«Понятное дело, что я разочарован. Сейчас, вместо мыслей о долгосрочных перспективах и целях, нам нужно просто добраться до финиша гонки без происшествий или поломок. Приоритет – набрать какую-то стабильную форму, а дальше будет видно.

В третьем повороте я не планировал никого обгонять, но Лансу Строллу пришлось очень рано тормозить и замедляться – потому что перед ним то же самое был вынужден делать Фернандо Алонсо уже из-за действий машин впереди него.

В итоге я увидел свободное место на внутренней траектории и решил воспользоваться ситуацией. К сожалению, к концу зоны торможения Фернандо пришлось замедлиться еще сильнее, в результате Ланс оказался зажат между Фернандо и мной и все закончилось контактом.

Как я уже говорил, я не виню Ланса, это был гоночный инцидент. Но такой результат, разумеется, сильно расстраивает, ведь я отправляюсь домой не набрав очков», – рассказал Леклер.

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14 комментариев

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Mr.BadGuy
Ответ Kemal Gul
Ну сегодня всё в порядке было у Феррари, разве нет? Темп был, чтобы обеими машинами заехать в топ-5, Шарль может и с Алонсо смог бы потягаться. Сегодня как раз тот редкий случай, когда пилоты подвели команду, а не наоборот
Вообще темп Сайнса удивил, в конце гонки он даже догонял Алонсо и Хэмилтона на изношенных покрышках. Так что можно даже сказать, что у них был второй гоночный темп. Осталось подтянуть квалу, тактику и не попадать в краши.
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Brigande
Нужно начать хотя бы с одного чистого уик-энда .
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Dmitry Pasyutin
Ответ Ан Кот
а что Сайнц говорит? он уже наверняка испанским СМИ высказал свое мнение
говорит что пока не готов комментировать и сначала поговорит с судьями
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Kemal Gul
Ответ Новочеркасец
Учитывая, что из себя сейчас представляет Феррари - вполне адекватные цели)
Ну сегодня всё в порядке было у Феррари, разве нет? Темп был, чтобы обеими машинами заехать в топ-5, Шарль может и с Алонсо смог бы потягаться. Сегодня как раз тот редкий случай, когда пилоты подвели команду, а не наоборот
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Ан Кот
а что Сайнц говорит?
он уже наверняка испанским СМИ высказал свое мнение
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Рнпрл Аари
Феррари определенно не хуже Астона и Мерса но уступают в надёжности
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Андрей Астахов
Ответ ALMANAC
Сосредоточимся на чемпионате 2024
2027
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бндэщ
ну да, теперь стратегической задачей команды Феррари является просто финишировать в гонке. Дожили.
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гилберт
Ответ ALMANAC
Сосредоточимся на чемпионате 2024
На чемпионате 20...
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гилберт
Понятно что Шарль в автодепрессии, тачка то дно( сравнительно конечно). В сходе виноват сам, молодец что не стал искать виноватых. Теперь надо смириться и показывать достойные результаты, иначе можно повторить судьбу позднего Феттеля.
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Dmitry Pasyutin
Макларен уже поджимает в КК
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Новочеркасец
Учитывая, что из себя сейчас представляет Феррари - вполне адекватные цели)
+5
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+5
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ALMANAC
Сосредоточимся на чемпионате 2024
+4
-1
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Vegas Knight
Амбиции нынешних Фур зашкаливают
+6
0
+6
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