Шарль Леклер о целях после схода на Гран-при Австралии: «Сейчас нужно просто добраться до финиша гонки без происшествий или поломок»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Австралии, прокомментировав инцидент, в результате которого был вынужден сойти с дистанции гонки в самом ее начале.

«Понятное дело, что я разочарован. Сейчас, вместо мыслей о долгосрочных перспективах и целях, нам нужно просто добраться до финиша гонки без происшествий или поломок. Приоритет – набрать какую-то стабильную форму, а дальше будет видно.

В третьем повороте я не планировал никого обгонять, но Лансу Строллу пришлось очень рано тормозить и замедляться – потому что перед ним то же самое был вынужден делать Фернандо Алонсо уже из-за действий машин впереди него.

В итоге я увидел свободное место на внутренней траектории и решил воспользоваться ситуацией. К сожалению, к концу зоны торможения Фернандо пришлось замедлиться еще сильнее, в результате Ланс оказался зажат между Фернандо и мной и все закончилось контактом.

Как я уже говорил, я не виню Ланса, это был гоночный инцидент. Но такой результат, разумеется, сильно расстраивает, ведь я отправляюсь домой не набрав очков», – рассказал Леклер.

Гран-при Австралии: куча аварий и хаос на финише, Ферстаппен одержал победу