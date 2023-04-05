«Многому научился, смотря за пилотаже Алонсо». Цунода – о прогрессе в действиях при обороне позиции

Пилот « » рассказал, что старается совершенствовать свой пилотаж, наблюдая за другими гонщиками и даже изучая видеозаписи гонок.

После не слишком уверенного начала карьеры в «Ф-1» к третьему сезону Цунода удалось освоиться и начать демонстрировать стабильные выступления.

Японец был близок к попаданию в очковую зону на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, а на Гран-при Австралии наконец финишировал в топ-10 и принес команде первый заработанный в нынешнем сезоне балл.

По словам Цуноды, он старается совершенствовать навыки обороны позиции, чтобы лучше отбиваться от атак соперников.

Например, Цунода тщательно изучил пилотаж и действия на Гран-при Венгрии 2021 года, когда испанец на протяжении долгого времени успешно отбивался от атак , несмотря на значительную разницу в скорости болидов « » и «Альпин».

«Да, я изучаю видеозаписи гонок. Например, я очень многому научился, смотря за пилотажем Фернандо Алонсо (и его защитой в борьбе с Хэмилтоном на Гран-при Венгрии 2021 года)», – рассказал Цунода.

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