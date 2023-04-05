«Многому научился, смотря за пилотаже Алонсо». Цунода – о прогрессе в действиях при обороне позиции

Теги Гран-при Венгрии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Альфа Таури Формула-1 Мерседес Астон Мартин Юки Цунода Авто

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, что старается совершенствовать свой пилотаж, наблюдая за другими гонщиками и даже изучая видеозаписи гонок.

После не слишком уверенного начала карьеры в «Ф-1» к третьему сезону Цунода удалось освоиться и начать демонстрировать стабильные выступления.

Японец был близок к попаданию в очковую зону на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, а на Гран-при Австралии наконец финишировал в топ-10 и принес команде первый заработанный в нынешнем сезоне балл.

По словам Цуноды, он старается совершенствовать навыки обороны позиции, чтобы лучше отбиваться от атак соперников.

Например, Цунода тщательно изучил пилотаж и действия Фернандо Алонсо на Гран-при Венгрии 2021 года, когда испанец на протяжении долгого времени успешно отбивался от атак Льюиса Хэмилтона, несмотря на значительную разницу в скорости болидов «Мерседеса» и «Альпин».

«Да, я изучаю видеозаписи гонок. Например, я очень многому научился, смотря за пилотажем Фернандо Алонсо (и его защитой в борьбе с Хэмилтоном на Гран-при Венгрии 2021 года)», – рассказал Цунода.

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6 комментариев

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индийский огурчик
пусть еще посмотрит гран-при сан марино 05 и турции 06 как минимум
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buFFon
уже Цунода научился пилотировать, как Алонсо, а спортс всё никак не научится писать без ошибок..
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ALMANAC
Еще и поучаствовал в уроке, когда Алонсо пальцем погрозил, обгоняя по траве)
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Великий Алонсо
Для любого очевидно, Алонсо главный мастер на трассе, ни у одного нет такого опыта и мастерства как у Фернандо Алонсо.
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Орбит Орбит
а у сэра кто интересно?;)
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Орбит Орбит
у Алонсо в этом чемпионате много подросших персофанов.
это : Чжоу, Перес, Цунода, Саинс, возможно даже Ферстапен(он в младших сериях говорил, что симпатизирует пилотажному стилю Алонсо) возможно младший Строл.
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