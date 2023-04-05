«Многому научился, смотря за пилотаже Алонсо». Цунода – о прогрессе в действиях при обороне позиции
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, что старается совершенствовать свой пилотаж, наблюдая за другими гонщиками и даже изучая видеозаписи гонок.
После не слишком уверенного начала карьеры в «Ф-1» к третьему сезону Цунода удалось освоиться и начать демонстрировать стабильные выступления.
Японец был близок к попаданию в очковую зону на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, а на Гран-при Австралии наконец финишировал в топ-10 и принес команде первый заработанный в нынешнем сезоне балл.
По словам Цуноды, он старается совершенствовать навыки обороны позиции, чтобы лучше отбиваться от атак соперников.
Например, Цунода тщательно изучил пилотаж и действия Фернандо Алонсо на Гран-при Венгрии 2021 года, когда испанец на протяжении долгого времени успешно отбивался от атак Льюиса Хэмилтона, несмотря на значительную разницу в скорости болидов «Мерседеса» и «Альпин».
«Да, я изучаю видеозаписи гонок. Например, я очень многому научился, смотря за пилотажем Фернандо Алонсо (и его защитой в борьбе с Хэмилтоном на Гран-при Венгрии 2021 года)», – рассказал Цунода.
Маневр Алонсо на Хэмилтона в Бахрейне признан обгоном месяца в «Ф-1»
это : Чжоу, Перес, Цунода, Саинс, возможно даже Ферстапен(он в младших сериях говорил, что симпатизирует пилотажному стилю Алонсо) возможно младший Строл.