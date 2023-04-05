«Нам нужно учиться, расти, развиваться. Учитывая, с кем борется «Астон Мартин». Фернандо Алонсо – о перспективах команды

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись мнением о текущих перспективах команды.

« » по итогам трех стартовых Гран-при сезона занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая лишь « »:

«Больше никаких трех «Ред Булл» на подиуме. Но вообще мне кажется, что и в Джидде «Мерседес» уже смотрелся очень сильно.

Судя по всему, квалификация становится очень важной, поскольку темп в гонке у нас примерно одинаковый. И мне кажется, что сейчас начинается очень интересная стадия сезона – и вопрос в том, какая команда сможет быстрее развить свою машину?

С учетом того, что три первых Гран-при сезона проводились за пределами Европы, привозить на них крупные новинки было сложно. А вот теперь, возможно, уровень команд начнет немного меняться от гонки в гонке – в зависимости от того, кто какие новинки будет привозить и насколько они будут хороши».

По словам Алонсо, в команде никак не ожидали такого начала сезона и тем более трех подряд попаданий на подиум:

«Мы никак не ожидали, что окажемся на подиуме. Может быть, вообще не ждали подиума за весь сезон. А теперь в трех стартовых гонках сезона у нас три подиума.

Так что все, что сейчас происходит, в любом случае идет в плюс. Третье и четвертое место в Австралии – это очень много очков. Так что мы и дальше будем стараться использовать каждую возможность, нам нужно учиться, расти как команде, развиваться. В том числе вне трассы. Ведь сейчас мы боремся с «Ред Булл», « » и « » – командами, которые привыкли к такой борьбе и к активной разработке болида по ходу сезона. Так что на самом деле нам нужно набраться скромности, а там посмотрим, как сложится сезон-2023».

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