Зак Браун готов побоксировать с Вольффом перед Гран-при Лас-Вегаса

Зак Браун намерен сразиться в ринге с коллегой из «Мерседеса»

Исполнительный директор « » заявил, что хочет побоксировать с и погоняться с руководителем « » .

«Мы говорили о том, чтобы погоняться с Кристианом в Сильверстоуне, потому что я уже гонялся с Кристианом.

И мы обсуждали такое с Тото – посмотрим, сможет ли он. Когда приезжаешь в Вегас, чем Вегас известен? Небольшой боксерский матч? Я готов», – сообщил Зак в эфире Sky Sports.

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