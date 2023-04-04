Зак Браун готов побоксировать с Вольффом перед Гран-при Лас-Вегаса

Теги Гран-при Великобритании Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Зак Браун Гран-при Лас-Вегаса Авто

Зак Браун намерен сразиться в ринге с коллегой из «Мерседеса»

Исполнительный директор «Макларена» заявил, что хочет побоксировать с Тото Вольффом и погоняться с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Мы говорили о том, чтобы погоняться с Кристианом в Сильверстоуне, потому что я уже гонялся с Кристианом.

И мы обсуждали такое с Тото – посмотрим, сможет ли он. Когда приезжаешь в Вегас, чем Вегас известен? Небольшой боксерский матч? Я готов», – сообщил Зак в эфире Sky Sports.

Первый в истории Гран-при Лас-Вегаса пройдет с 16 по 18 ноября.

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5 комментариев

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mak-s
а чё мелочитться , пусть Алонсо Хему лицо по разминает , уверен он лет 15 об этом мечтает )))
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Paninaro
Ответ hypnotoad94
Зато там другие таланты, если он в 27 уже рулил командой в Ф3000, российской даже, можно сказать) Вовремя понял, куда надо двигаться и не прогадал
Ну, Маком он рулит отвратительно. Ни в одном сезоне под его руководством Мак не боролся на постоянной основе ни то что за победы, но даже и за подиумы. Такой же как Булье. Т.е. посредственный.
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hypnotoad94
Ответ Paninaro
Браун с его жирным пузом после первого раунда выдохнется. Он такой же боксёр, как Хорнер гонщик. Кто знает, как "замечательно" выступал Хорнер будучи пилотом, поймёт, о чем речь.)
Зато там другие таланты, если он в 27 уже рулил командой в Ф3000, российской даже, можно сказать) Вовремя понял, куда надо двигаться и не прогадал
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mrMassi
По-моему, уважаемому Заку нужно держать в уме все проблемы маков и решать их как можно скорее. А не думать над подобной фигней.
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Paninaro
Браун с его жирным пузом после первого раунда выдохнется. Он такой же боксёр, как Хорнер гонщик. Кто знает, как "замечательно" выступал Хорнер будучи пилотом, поймёт, о чем речь.)
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