Зак Браун готов побоксировать с Вольффом перед Гран-при Лас-Вегаса
Зак Браун намерен сразиться в ринге с коллегой из «Мерседеса»
Исполнительный директор «Макларена» заявил, что хочет побоксировать с Тото Вольффом и погоняться с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.
«Мы говорили о том, чтобы погоняться с Кристианом в Сильверстоуне, потому что я уже гонялся с Кристианом.
И мы обсуждали такое с Тото – посмотрим, сможет ли он. Когда приезжаешь в Вегас, чем Вегас известен? Небольшой боксерский матч? Я готов», – сообщил Зак в эфире Sky Sports.
Первый в истории Гран-при Лас-Вегаса пройдет с 16 по 18 ноября.
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