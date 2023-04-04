Себастьян Феттель: «Рад за Алонсо – он переживает вторую весну или медовый месяц»

Себастьян Феттель высказался об успехах Фернандо Алонсо, своего сменщика в «Астон Мартин»

После того, как Феттель завершил карьеру, его место в британской команде занял Алонсо, покинувший « ». Двукратный чемпион «Формулы-1» завоевал три подиума в трех гонках и занимает третью позицию в чемпионате.

заявил, что не ожидал столь резкого прогресса.

«Нет, на мой взгляд, трудно предугадать, что случится в следующем сезоне. Я достаточно хорошо знаю команду и рад, что она выступает хорошо. Думаю, очевидно, что ситуация должна была улучшиться, потому что прошлый год получился достаточно плохим. Но, конечно, никогда не знаешь, что делают другие команды.

Тем не менее, я принял свое решение независимо от того, как могли пойти дела в нынешнем году», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Немец не уверен, что повторил бы результат .

«Нет, я так не думаю. Конечно, мне было бы легче с хорошей машиной в предыдущие годы, но сейчас я скорее испытываю радость, чем что-либо еще», – ответил Себ на соответствующий вопрос.

Феттель рассказал и об отношении к пилотажу экс-коллеги:

«Я рад за него. На протяжении стольких лет у него не было хорошей машины, а сейчас он переживает вторую весну или медовый месяц».

Также Себастьян опроверг информацию о том, что хотел заменить на :

«Нет, и я не знал, насколько хорошая или плохая ситуация у Ланса. Я написал [руководителю «Астон Мартин» Майклу Краку] и пожелал удачи, но не более того. И, полагаю, в тот момент уже ожидалось, что Ланс проедет гонку».

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