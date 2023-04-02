Пилоты «Альпин» вызваны к стюардам: Гасли грозит дисквалификация на одну гонку
Пилотов «Альпин» Пьера Гасли и Эстебана Окона вызвали к стюардам из-за столкновения в конце Гран-при Австралии.
После второго рестарта Пьер Гасли, который был на пятом месте, попытался избежать контакта с шедшим впереди пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и заблокировал колесо в первом повороте. Из-за этого француз выехал за пределы трассы.
Пьер попытался как можно быстрее вернуться на трек и перекрыл путь напарнику Эстебану Окону – тот собирался обогнать Гасли по внешней траектории. В итоге оба пилота «Альпин» столкнулись и врезались в стену, закончив гонку сходом.
У Гасли в суперлицензии уже есть 10 штрафных баллов из 12. Если его признают виновным в инциденте (за такие случаи обычно дают два балла), то Пьер будет дисквалифицирован на одну гонку и пропустит Гран-при Азербайджана.
Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й
это означает, что с этого момента пилот не обязан соблюдать данную дистанцию
Никакого оповещения об уходе еще не было
Тем самым, почти устроил завал среди тех кто был в самом конце
быстрей отбудет, быстрей обнулится :)
теперь масло в огонь сожалею Гасли.
Отняли 10 очки ещё наказать ну это жёстко