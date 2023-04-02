Пилоты «Альпин» вызваны к стюардам: Гасли грозит дисквалификация на одну гонку

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Пилотов «Альпин» Пьера Гасли и Эстебана Окона вызвали к стюардам из-за столкновения в конце Гран-при Австралии. 

После второго рестарта Пьер Гасли, который был на пятом месте, попытался избежать контакта с шедшим впереди пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и заблокировал колесо в первом повороте. Из-за этого француз выехал за пределы трассы. 

Пьер попытался как можно быстрее вернуться на трек и перекрыл путь напарнику Эстебану Окону – тот собирался обогнать Гасли по внешней траектории. В итоге оба пилота «Альпин» столкнулись и врезались в стену, закончив гонку сходом. 

У Гасли в суперлицензии уже есть 10 штрафных баллов из 12. Если его признают виновным в инциденте (за такие случаи обычно дают два балла), то Пьер будет дисквалифицирован на одну гонку и пропустит Гран-при Азербайджана. 

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

18 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ Дима Миронов
так и не понял почему Хэмилтон не получил штраф за то что отпустил машину безопасности на более чем 10 корпусов,там же ещё титр появился что едет расследование и тишина.
потому что сейфти кар погасил огни
это означает, что с этого момента пилот не обязан соблюдать данную дистанцию
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ALMANAC
Ответ Alesha_451
Не получил, потому что не за что. Можно отпускать машину, если намечается старт с места. лидирующий пилот имеет право выбирать темп, удобный ему. Нельзя отпускать, если старт с хода
Он ее отпустил аж на 2 секторе
Никакого оповещения об уходе еще не было
Тем самым, почти устроил завал среди тех кто был в самом конце
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Дмитрий Фурсов
Ответ Георгий Михеев
Кстати а если Гасли получит дисквал то его менять можно или один пилот останется на гонку?
Менять можно
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Merzus21
Ответ AgipTm
надо в зеркала смореть, когда на трассу возвращаешься.. так что пропуск гонки вполне реальный.. быстрей отбудет, быстрей обнулится :)
быстрей снова наберёт)
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Георгий Михеев
Кстати а если Гасли получит дисквал то его менять можно или один пилот останется на гонку?
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Мадина Уйгурова
Ответ Alexey Hohlov
Ждём Дуэна в Азербайджане?
видимо да, будет интересно посмотреть
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Alesha_451
Ответ Дима Миронов
так и не понял почему Хэмилтон не получил штраф за то что отпустил машину безопасности на более чем 10 корпусов,там же ещё титр появился что едет расследование и тишина.
Не получил, потому что не за что. Можно отпускать машину, если намечается старт с места. лидирующий пилот имеет право выбирать темп, удобный ему. Нельзя отпускать, если старт с хода
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Мадина Уйгурова
Ответ Дима Миронов
так и не понял почему Хэмилтон не получил штраф за то что отпустил машину безопасности на более чем 10 корпусов,там же ещё титр появился что едет расследование и тишина.
англичан не штрафуют. испанцы и французы покуда есть
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Александр Елисеенко
Так им и надо
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AgipTm
надо в зеркала смореть, когда на трассу возвращаешься.. так что пропуск гонки вполне реальный..
быстрей отбудет, быстрей обнулится :)
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Бехруз Каримов
Что вы натварили с своим решением! ( Второй красный флаг)
теперь масло в огонь сожалею Гасли.
Отняли 10 очки ещё наказать ну это жёстко
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afr.ff
Окон гад и чудак
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Alexey Hohlov
Ждём Дуэна в Азербайджане?
+1
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Дима Миронов
так и не понял почему Хэмилтон не получил штраф за то что отпустил машину безопасности на более чем 10 корпусов,там же ещё титр появился что едет расследование и тишина.
+6
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NoobMaster666
Случилось то, что и должно было случится. :)) Середняк и упоротый крашер в одной тиме. Результатов не ждите, не по темпу, не по опыту.
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Егор Ромаданов
туда ему и дорога объективно
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うちはイタチ
и это будет продолжаться весь сезон) нужно быть полным дебилом, что бы думать что окон и гасли смогут спокойно ездить без борьбы
+6
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Великий Алонсо
Там Гасли и Окон не подрались в паддоке после гонки? 😂😂
+14
-3
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