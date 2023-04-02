Пилоты «Альпин» вызваны к стюардам: Гасли грозит дисквалификация на одну гонку

Пилотов «Альпин» и вызвали к стюардам из-за столкновения в конце Гран-при Австралии.

После второго рестарта Пьер Гасли, который был на пятом месте, попытался избежать контакта с шедшим впереди пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и заблокировал колесо в первом повороте. Из-за этого француз выехал за пределы трассы.

Пьер попытался как можно быстрее вернуться на трек и перекрыл путь напарнику Эстебану Окону – тот собирался обогнать Гасли по внешней траектории. В итоге оба пилота « » столкнулись и врезались в стену, закончив гонку сходом.

У Гасли в суперлицензии уже есть 10 штрафных баллов из 12. Если его признают виновным в инциденте (за такие случаи обычно дают два балла), то Пьер будет дисквалифицирован на одну гонку и пропустит Гран-при Азербайджана.

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й