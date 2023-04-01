Ник де Врис о шансах на третий сегмент: «Нет, это было нереально»

Пилот « » Ник де подвел итоги квалификации к , отметив, что в целом остался доволен своим выступлением.

«В принципе я удовлетворен. Я был конкурентоспособен в каждой попытке, но я остался разочарован последним быстрым кругом. Мы знали о трудностях с прогревом покрышек, но ближе к концу сессии ситуация несколько изменилась. И второй-третий прогревочный круг подряд стал уже не нужен. Так что уже на втором круге шины лишились своих пиковых возможностей. В целом нам не удалось все сделать правильно, но я все равно считаю позитивным такой итог сессии.

Был ли у нас шанс на третий сегмент? Нет, это было нереально. Но чуть более высокая стартовая позиция дает тебе более выгодные шансы, если в гонке что-то случится у соперников впереди. Мы сделали шаг вперед, но результаты показывают, что отрывы между командами по-прежнему невелики и плотность очень высокая. В любом случае, ничего страшного не случилось», – рассказал де Врис.

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