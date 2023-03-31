Формула-3. Австралия. Бортолето выиграл квалификацию, Бедрин разбил машину и стал 20-м

Теги результаты Формула-3 Йенцер Никита Бедрин Авто

Гонщик «Трайдента» Габриэль Бортолето стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-3» в Мельбурне.

Лидер чемпионата опередил пилота «АРТ» Грегуара Соси и представителя «Хайтека» Габриэле Мини.

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Сессию дважды останавливали красными флагами из-за инцидентов. На последних секундах в барьеры врезался Никита Бедрин из «Йенцера», завершивший сессию 20-м. Российский пилот, выступающий под итальянской лицензией, попал в аварию в заключительном повороте трассы.

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