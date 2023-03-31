ФИА запретила касания домкратов при отбытии штрафов

Теги ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 регламент Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

ФИА уточнила правила после путаницы со штрафом Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии.

Испанца лишили подиума, поскольку домкрат коснулся болида «Астон Мартин», когда Алонсо отбывал пятисекундное наказание – в итоге к результату добавили еще десять секунд. Команда обжаловала решение, сославшись на неопределенную формулировку и прецеденты в прошлом, и добилась отмены штрафа и возвращения двукратного чемпиона «Формулы-1» на третью позицию.

По итогам заседания Спортивного консультационного комитета и совещания с руководством команд была принята спортивная директива. Отныне «работой над болидом» будет считаться «физическое касание машины или пилота рукой, инструментом или оборудованием (включая передний и задний домкраты)». При отбытии штрафов механики по-прежнему смогут использовать вентиляторы, если они не касаются болида.

Кроме этого, директива подтверждает, что за один пит-стоп можно отбыть несколько штрафов: к примеру, наказания в пять и десять секунд можно объединить в один штраф в 15 секунд.

ФИА признала существование других пунктов регламента, исполнение которых завязано на устоявшейся практике, а не на четких формулировках. Вероятно, для их разъяснения также потребуются спортивные директивы или уточнения.

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1 комментарий

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Rodbert
Что считать касанием? 0,1 сек это касание? Какое наказание за касание? Потому как 10 сек слишком много.
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