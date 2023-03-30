Фернандо Алонсо: «Расширение стартового бокса должно немного помочь»

Теги ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал расширение стартовых боксов на 20 см и появление в них центральной линии разметки.

По словам Алонсо, такие косметические изменения вряд ли помогут глобально решить проблему.

«Это сложно. К тому же наше внимание сосредоточено на желтой линии – чтобы не заехать слишком далеко вперед. Поэтому при подъезде к стартовой позиции ты не смотришь на сами границы бокса, ты ориентируешься только по одной стороне кокпита. Возможно, это немного отвлекает.

Поможет ли как-то появление центральной линии в боксе? Я так не думаю. Потому что, опять же, подъезжая с своему стартовому месту ты смотришь вбок, а не вперед. Но расширение самого бокса на 20 см должно немного помочь, да.

При этом в календаре чемпионата есть некоторые трассы – вроде Монако и Имолы, – где на старте твоя машина все равно будет стоять немного боком, не ровно в боксе. Поскольку в противном случае, если ты будешь стартовать прямо, ты просто разобьешься. Так что посмотрим, как стюарды собираются применять штрафы в таких случаях», – рассказал Алонсо.

ФИА расширит размеры стартовых боксов на решетке после инцидентов с Алонсо и Оконом – изменения вступят в силу с Гран-при Австралии

1 комментарий

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Рнпрл Аари
Интересно а можно ли вторую попытку ? Например при ошибке команда могла бы подсказать и пилот встал бы нормально на стартовую
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