Фернандо Алонсо: «Расширение стартового бокса должно немного помочь»

Пилот « » прокомментировал расширение стартовых боксов на 20 см и появление в них центральной линии разметки.

По словам Алонсо, такие косметические изменения вряд ли помогут глобально решить проблему.

«Это сложно. К тому же наше внимание сосредоточено на желтой линии – чтобы не заехать слишком далеко вперед. Поэтому при подъезде к стартовой позиции ты не смотришь на сами границы бокса, ты ориентируешься только по одной стороне кокпита. Возможно, это немного отвлекает.

Поможет ли как-то появление центральной линии в боксе? Я так не думаю. Потому что, опять же, подъезжая с своему стартовому месту ты смотришь вбок, а не вперед. Но расширение самого бокса на 20 см должно немного помочь, да.

При этом в календаре чемпионата есть некоторые трассы – вроде Монако и Имолы, – где на старте твоя машина все равно будет стоять немного боком, не ровно в боксе. Поскольку в противном случае, если ты будешь стартовать прямо, ты просто разобьешься. Так что посмотрим, как стюарды собираются применять штрафы в таких случаях», – рассказал Алонсо.

ФИА расширит размеры стартовых боксов на решетке после инцидентов с Алонсо и Оконом – изменения вступят в силу с Гран-при Австралии