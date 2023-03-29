Гюнтер Штайнер: «Отстающих команд в «Ф-1» теперь нет, нужно использовать каждую возможность»

Руководитель « » поделился мнением о текущем положении команды и ее перспективах в чемпионате.

«Мы начали этот сезон с четкой целью улучшить свои позиции в Кубке конструкторов относительно прошлого года.

Но в итоге мы все обнаружили то, что теперь в «Формуле-1» есть сразу четыре очень сильных команды, и что возможностей зарабатывать очки остается не так много. Мы не смогли заработать очки в Бахрейне, но сумел набрать один балл в Саудовской Аравии. При этом нельзя сказать, что это произошло только из-за везения, мы боролись за этот результат.

Для команд из середины пелотона доступно не так много очков. Начиная с 6-го места, это все середина пелотона, совсем отставших команд нет. Так что нам нужно использовать каждую возможность. Думаю, мы находимся в верхней половине середины пелотона, но в каждой гонке ситуация может немного меняться», – рассказал Штайнер.

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