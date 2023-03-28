«Макларен» переманил ведущих специалистов по аэродинамике у топ-команд, в том числе главу отдела производительности «Астон Мартин» (Autosport)
«Макларен» продолжает трансформировать организационную структуру команды.
Ранее было объявлено об уходе технического директора Джеймса Ки и возвращении из «Феррари» Давида Саншеса.
Как сообщает Autosport, «Макларен» подписал контракты с 15 специалистами по аэродинамике. Некоторые из них уже начали работу в Уокинге, другие присоединятся после обязательного отпуска. В это число входят ведущие сотрудники из топ-команд – «Феррари», «Ред Булл» и «Астон Мартин».
Одним из ключевых приобретений «Макларена» стал глава отдела производительности и анализа аэродинамики «Астон Мартин» Мариано Альперин. Специалист обладает огромным опытом в «Формуле-1» – до «Астон Мартин» он работал в «Минарди», «Хонде» и «Заубере».
Технический директор Ки покинул «Макларен», экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Саншес вернется в британскую команду
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