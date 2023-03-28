«Макларен» переманил ведущих специалистов по аэродинамике у топ-команд, в том числе главу отдела производительности «Астон Мартин» (Autosport)

«Макларен» продолжает трансформировать организационную структуру команды.

Ранее было объявлено об уходе технического директора и возвращении из «Феррари» Давида Саншеса.

Как сообщает Autosport, «Макларен» подписал контракты с 15 специалистами по аэродинамике. Некоторые из них уже начали работу в Уокинге, другие присоединятся после обязательного отпуска. В это число входят ведущие сотрудники из топ-команд – «Феррари», « » и « ».

Одним из ключевых приобретений «Макларена» стал глава отдела производительности и анализа аэродинамики «Астон Мартин» Мариано Альперин. Специалист обладает огромным опытом в «Формуле-1» – до «Астон Мартин» он работал в « », «Хонде» и « ».

Технический директор Ки покинул «Макларен», экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Саншес вернется в британскую команду

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