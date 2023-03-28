«Макларен» переманил ведущих специалистов по аэродинамике у топ-команд, в том числе главу отдела производительности «Астон Мартин» (Autosport)

Теги Феррари Макларен Хонда Заубер Ред Булл Джеймс Ки Минарди Мариано Альперин-Брувера Формула-1 Астон Мартин Давид Саншес Авто

«Макларен» продолжает трансформировать организационную структуру команды.

Ранее было объявлено об уходе технического директора Джеймса Ки и возвращении из «Феррари» Давида Саншеса.

Как сообщает Autosport, «Макларен» подписал контракты с 15 специалистами по аэродинамике. Некоторые из них уже начали работу в Уокинге, другие присоединятся после обязательного отпуска. В это число входят ведущие сотрудники из топ-команд – «Феррари», «Ред Булл» и «Астон Мартин».

Одним из ключевых приобретений «Макларена» стал глава отдела производительности и анализа аэродинамики «Астон Мартин» Мариано Альперин. Специалист обладает огромным опытом в «Формуле-1» – до «Астон Мартин» он работал в «Минарди», «Хонде» и «Заубере».

Технический директор Ки покинул «Макларен», экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Саншес вернется в британскую команду

«Уже несколько раз просил об этом Зака Брауна». Норрис хотел бы возвращения «Макларена» к ливрее 2008 года

6 комментариев

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Алексей Ко
Ответ Дмитрий Елисеев
"до «Астон Мартин» он работал в «Минарди», «Хонде» и «Заубере»." - ну в принципе уровень нынешний Макларена соответствует всем вышеперечисленным командам
Ведро Хонды 2007-2008 на его совести, поди не переманили, а выгнали его из команды, а Мак решил подобрать
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Великий Алонсо
Ого, Астон Мартин уже топ-командой называют? Прикольно)
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Luca di Montezemolo
Ответ Schiaff1no
Переманили или подобрали уволенных?
Ну вообще когда ввели лимит бюджета, то много народу пришлось увольнять, так что хз кого взял мак, у того же мерса увели двух лучших инженеров, а тут не понятно, хотя нынешний мак сложно ухудшить.
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Дмитрий Елисеев
"до «Астон Мартин» он работал в «Минарди», «Хонде» и «Заубере»." - ну в принципе уровень нынешний Макларена соответствует всем вышеперечисленным командам
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Schiaff1no
Переманили или подобрали уволенных?
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Luca di Montezemolo
Скоро ещё одни начнут собирать свою копию ньюивозки, одним любителям зироподов тоже надо кого нибудь увезти чтобы их научили тачки строить при новом регламенте, а то только у них уводят.
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