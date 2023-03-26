«Главная проблема – непосредственно прогрев шин». Валттери Боттас – о возможном отказе «Ф-1» от термочехлов

Пилот « » поделился мнением о стремлении «Формулы-1» отказаться от термочехлов для шин в 2024 году.

Данная инициатива была разработана с целью снижения расходов. Однако многие пилоты, которые получили возможность протестировать шины при работе в таких условиях на тестах «Пирелли», скептически относятся к этой идее.

«Это довольно новая концепция для болидов «Формулы-1», и учитывая уровень нагрузок, которым подвергается болид, работать с шинами в таких условиях будет непросто.

Я правда считаю, что в «Пирелли» очень много рад этим работают, стараясь исправить ситуацию. Очевидно, что главная проблема в отсутствии термочехлов – это непосредственно прогрев шин. При этом трасса в Бахрейне (где проходили тесты), вероятно, одна из самых простых с точки зрения прогрева шин. И там с этой задачей можно было справиться.

Когда шина проходит путь от холодного состояния до температуры в 100 градусов, давление в ней сильно растет, и это значительно снижает эффективность резины. Лично мне этот путь (отказа от термочехлов) не кажется правильным, но в « » много работают над исправлением ситуации – да и в любом случае этот вопрос решать не нам», – рассказал Боттас.

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