Дэймон Хилл: «Астон Мартин» опережает собственный график на пути к чемпионству»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года рассказал о планах «Астон Мартин».

После двух этапов сезона-2023 британская команда занимает вторую строчку в Кубке конструкторов. По мнению Хилла, «Астон Мартин» способен сохранить второе место и одержать пару побед.

«Возможна ли борьба с «Ред Булл»? Полагаю, команда должна ориентироваться на вершину таблицы, а не на середину. Лоренс Стролл – очень амбициозный и очень успешный бизнесмен, и он не начинает дело, рассчитывая на подиум. Он хочет выигрывать.

Так что, считаю, они пересмотрели цели и хотят побеждать сейчас – пусть даже речь об одном или двух Гран-при. В «Астон Мартин» говорили о пятилетнем графике на пути к чемпионству или вроде того. Но теперь команда опережает собственные ожидания и вполне способна занять второе место уже в этом году.

Для Ланса [Стролла] старт вышел тяжелым, ему не везло. Когда у него пойдут дела, команда начнет зарабатывать большие очки и даже отбирать их у « », – отметил Хилл.

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