Флавио Бриаторе о шансах Алонсо на титул: «Не торопился бы утверждать, что чемпионат закончен»

Теги Флавио Бриаторе Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Рено Ланс Стролл Лоренс Стролл Альпин Авто

Флавио Бриаторе считает, что у Фернандо Алонсо есть шансы на чемпионство в 2023 году.

Менеджер пилота «Астон Мартин» и его бывший руководитель в «Рено» подробно рассказал об итогах Гран-при Саудовской Аравии, роли Фернандо в перестройке команды и борьбе с «Ред Булл» за чемпионство.

– У него хотели отнять подиум из-за штрафа, который даже не следовало обсуждать. В 41 год он быстрее 20-летних , и я никогда в этом не сомневался. Говорят, что он уже старый, что он не командный игрок. Ерунда. Просто дайте ему машину, и он принесет результат. Выдающийся гонщик.

– Переход в «Астон Мартин» – смелая ставка. Признайтесь, он не ожидал, что машина окажется настолько быстрой.

– Мы вместе приняли это решение, пошли на риск. Но он того стоил: нам предложили два года по контракту, в то время как остальные под предлогом возраста – лишь один. И мы знали, что Лоренс Стролл собирает прекрасную команду. Мы увидели стремление к переменам, которого не было, скажем, в «Альпин».

– Тем не менее, «Ред Булл» кажется недосягаемым. Где Фернандо может оказаться в итоге?

– Я бы не торопился утверждать, что чемпионат закончен. «Астон Мартин» – все еще «девственная» машина. Посмотрим, как она станет ускоряться с внедрением обновлений. Соперникам еще нужно разобраться со своими проблемами, а у Фернандо болид, который легко понять и пилотировать. Если появится шанс на победу, Фернандо его не упустит.

– Какой вклад вносит чемпион, а какой – машина?

– Это сочетание факторов. Ланс Стролл тоже проводил сильное выступление до схода. Но с Фернандо пришли беспрецедентные энтузиазм и амбиции – это не похоже на период с Феттелем. Но нам также нужно победить «Феррари» и «Мерседес».

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5 комментариев

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Андрей Никитин99
Ответ Анатолий Зубков
Ну разве что Ред Булл дисквалифицируют в зачёте пилотов, тогда да. А так, скорее у Переса больше шансов на титул, чем у Алонсо.
Почему то кажется что Перес решил повторить финт Росберга в этом сезоне
Вот будет весело😁😁😁
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Великий Алонсо
Шансов нет, к сожалению. Если бы был только Перес, то какие то шансы на титул были бы. Но Макс на этой космовозке просто летит
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индийский огурчик
я так понимаю бан на некоторое время в аэротрубе для ред булл идёт начиная с этого сезона, а это значит что гонку вооружений они могут проиграть
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Рнпрл Аари
Конечно шансов мало. Но посмотрим все будет зависеть от гонки обновлений, вдруг у РБ закончатся идеи для совершенствования болида
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Анатолий Зубков
Ну разве что Ред Булл дисквалифицируют в зачёте пилотов, тогда да. А так, скорее у Переса больше шансов на титул, чем у Алонсо.
+4
0
+4
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