Флавио Бриаторе о шансах Алонсо на титул: «Не торопился бы утверждать, что чемпионат закончен»

считает, что у есть шансы на чемпионство в 2023 году.

Менеджер пилота «Астон Мартин» и его бывший руководитель в « » подробно рассказал об итогах Гран-при Саудовской Аравии, роли Фернандо в перестройке команды и борьбе с « » за чемпионство.

– У него хотели отнять подиум из-за штрафа, который даже не следовало обсуждать. В 41 год он быстрее 20-летних , и я никогда в этом не сомневался. Говорят, что он уже старый, что он не командный игрок. Ерунда. Просто дайте ему машину, и он принесет результат. Выдающийся гонщик.

– Переход в «Астон Мартин» – смелая ставка. Признайтесь, он не ожидал, что машина окажется настолько быстрой.

– Мы вместе приняли это решение, пошли на риск. Но он того стоил: нам предложили два года по контракту, в то время как остальные под предлогом возраста – лишь один. И мы знали, что Лоренс Стролл собирает прекрасную команду. Мы увидели стремление к переменам, которого не было, скажем, в « ».

– Тем не менее, «Ред Булл» кажется недосягаемым. Где Фернандо может оказаться в итоге?

– Я бы не торопился утверждать, что чемпионат закончен. «Астон Мартин» – все еще «девственная» машина. Посмотрим, как она станет ускоряться с внедрением обновлений. Соперникам еще нужно разобраться со своими проблемами, а у Фернандо болид, который легко понять и пилотировать. Если появится шанс на победу, Фернандо его не упустит.

– Какой вклад вносит чемпион, а какой – машина?

– Это сочетание факторов. Ланс Стролл тоже проводил сильное выступление до схода. Но с Фернандо пришли беспрецедентные энтузиазм и амбиции – это не похоже на период с Феттелем. Но нам также нужно победить «Феррари» и «Мерседес».

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