Мартин Брандл: «Воспринял поломку болида Ферстаппена с тихим удовлетворением и облегчением»

рассказал, как проблемы Макса Ферстаппена порождают интригу в «Формуле-1».

По мнению комментатора Sky Sports и бывшего гонщика «Формулы-1», технические неполадки Ферстаппена в квалификации сделали в некоторой степени интересным. Пилот «Ред Булл» завершил сессию 15-м, а в гонке стал вторым, победу одержал его напарник Серхио Перес.

«В конце концов, этап в Джидде стал очередным шоу тотального доминирования «Ред Булл». Должен честно признаться, когда у возникла проблема с приводным валом в квалификации, означающая старт с 15-го места, я воспринял это с тихим удовлетворением, облегчением и приободрился.

Не имею ничего против Макса и его невероятного таланта, но по крайней мере нам было на что посмотреть в гонке. Учитывая в некоторой степени шокирующий штраф гонщика « » уже на втором этапе сезона из 23 – за превышение лимита по электронике – перестановки были гарантированы.

Перес выдавал скорость, равную той, что удавалось продемонстрировать Ферстаппену, и заслуженно выиграл гонку в хорошем стиле. Пятая победа для него и четвертая на городских автодромах – и, что более важно, первый выигрыш, когда Макс финишировал вторым.

Ферстаппен вырвал балл за быстрейший круг на заключительном круге, и это, очевидно, вызвало раздражение Переса: его удивило, что команда не приказала бросить борьбу, ведь дубль был в кармане, у Серхио западала педаль тормоза, а Макс – о чем Пересу не было известно – испытывал вибрации в коробке передач.

Для команды Ферстаппена стало сюрпризом, что Перес способен показывать равный темп, и, без сомнения, она разочарована тем, что проблема в квалификации помешала Максу установить новый рекорд – 16 побед в 21 гонке», – написал в своей колонке Брандл.

Мощь «Ред Булл» в Аравии – выставка его главной силы. Ведь этот трек – ультратест для эффективности болида «Ф-1»

«Ред Булл» сделал два дубля подряд и выиграл 12 из 13 последних Гран-при