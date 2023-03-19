«Ред Булл» сделал два дубля подряд и выиграл 12 из 13 последних Гран-при

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Великобритании Гран-при Бразилии Феррари Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

«Ред Булл» все еще выигрывает практически все гонки «Формулы-1».

Победа Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии стала для команды 12-й в последних 13 гонках.

Последние триумфы «Феррари» случились в Великобритании и Австрии в июле прошлого года. После этого «Ред Булл» выиграл все этапы, кроме Гран-при Сан-Паулу-2022, где первым стал Джордж Расселл из «Мерседеса»: десять раз быстрейшим оказывался Макс Ферстаппен, дважды – Перес.

Кроме этого, команда начала сезон-2023 с двух дублей подряд. Ферстаппен и Перес оказались недосягаемыми для соперников в Бахрейне и Саудовской Аравии и на двоих заработали 87 очков из 88 возможных. Дубль стал 24-м в истории «Ред Булл» и седьмым с 2022 года.

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4 комментария

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DarkJune
РБ в своей лиге, в гонке смотришь другое:
1. Как Дед наносит ответный удар.
2. Где опять налажает Феррари.
3. Семикратный против напарника.
4. Когда бомбанет у Леклера.
5. Молодежь.
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Isakov Roman
На этом сезон закончен, дорогие друзья. Берегите себя.
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jjeka
Один гегемон сменил другого, вот и вся Ф-1 последних многих лет. Сезон 2021 - это редкая жемчужина в истории Формулы
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Макс237
С таким уровнем интриги, где пилот начиная с 15 го места к 25-30 кругу едет уже третьим, формула 1 теряет вообще интерес. Видимо этот сезон вообще смотреть не буду
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