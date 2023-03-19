«Ред Булл» сделал два дубля подряд и выиграл 12 из 13 последних Гран-при

«Ред Булл» все еще выигрывает практически все гонки «Формулы-1».

Победа Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии стала для команды 12-й в последних 13 гонках.

Последние триумфы « » случились в и в июле прошлого года. После этого «Ред Булл» выиграл все этапы, кроме Гран-при Сан-Паулу-2022, где первым стал из «Мерседеса»: десять раз быстрейшим оказывался Макс Ферстаппен, дважды – Перес.

Кроме этого, команда начала сезон-2023 с двух дублей подряд. Ферстаппен и Перес оказались недосягаемыми для соперников в Бахрейне и Саудовской Аравии и на двоих заработали 87 очков из 88 возможных. Дубль стал 24-м в истории « » и седьмым с 2022 года.

Перес сравнялся по победам с Леклером

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram