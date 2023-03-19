Фернандо Алонсо: «После первого штрафа ответил команде: «Окей, нужно пилотировать быстрее»

прокомментировал первый штраф в Джидде.

Гонщика « » наказали за неверное расположение болида на стартовой решетке. Это не помешало испанцу финишировать третьим, однако затем судьи выписали новое наказание – к результату Алонсо прибавили десять секунд.

Двукратный чемпион «Формулы-1» дал интервью после финиша, еще не зная о втором штрафе.

«Пожалуй, месяц назад, когда мы представляли машину, о таком старте сезона невозможно было помыслить. Команда создала фантастический болид и фантастически сработала со стратегией. « » было невозможно достать, но остальные позади.

Я допустил ошибку. Когда мне сказали о пятисекундном штрафе, я ответил: «Окей, нужно пилотировать быстрее». Нужно изучить ситуацию», – заявил Фернандо.

Алонсо лишился подиума на Гран-при Саудовской Аравии из-за десятисекундного штрафа

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