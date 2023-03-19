Фернандо Алонсо: «После первого штрафа ответил команде: «Окей, нужно пилотировать быстрее»

Теги ФИА Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 регламент Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Фернандо Алонсо прокомментировал первый штраф в Джидде.

Гонщика «Астон Мартин» наказали за неверное расположение болида на стартовой решетке. Это не помешало испанцу финишировать третьим, однако затем судьи выписали новое наказание – к результату Алонсо прибавили десять секунд.

Двукратный чемпион «Формулы-1» дал интервью после финиша, еще не зная о втором штрафе.

«Пожалуй, месяц назад, когда мы представляли машину, о таком старте сезона невозможно было помыслить. Команда создала фантастический болид и фантастически сработала со стратегией. «Ред Булл» было невозможно достать, но остальные позади.

Я допустил ошибку. Когда мне сказали о пятисекундном штрафе, я ответил: «Окей, нужно пилотировать быстрее». Нужно изучить ситуацию», – заявил Фернандо.

Алонсо лишился подиума на Гран-при Саудовской Аравии из-за десятисекундного штрафа

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16 комментариев

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Iurcel
Главное дали 10 секунд, чтобы по любому не было 3-го места! Нет слов только маты.
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Schiaff1no
После подобной фигни пропадает желание формулу включать. Даже если нарушение было, идите вы в зад со штрафами постфактум, "ой как удобно" вышло, еще и сейфти-кар дурацкий, хтьфу
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Aleus Marcus
Ответ Илья Такой
Честно такой херней занимаются судьи всю гонку, даже если было касание, ну дайте штраф сразу, кто должен за этим следить!!!???? Зла не хватает. Отец мог спокойно даже за четверть дистанции увеличить отрыв ещё на 5… 100% это Фиардесс настучал раз первыми это подметили, там вся команда в платьях че вы хотели…
вот это бомбит у тебя.
Накосячил Астон Мартин и судьи, а виноваты Мерсы, указали на ошибку?
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Сергей Богатырев
Ответ Илья Такой
Честно такой херней занимаются судьи всю гонку, даже если было касание, ну дайте штраф сразу, кто должен за этим следить!!!???? Зла не хватает. Отец мог спокойно даже за четверть дистанции увеличить отрыв ещё на 5… 100% это Фиардесс настучал раз первыми это подметили, там вся команда в платьях че вы хотели…
Ну очевидно, что Мерседес настучал (это называется подать протест, вообще-то). Другим командам этот протест давать смысла не было, их позиции не улучшились бы никак. Вы, правда, почему-то забываете, что в первую очередь накосячила команда АМ и что в прошлой гонке Окон под точно такую же раздачу попал.
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Бехруз Каримов
это во время гонки слышали.
Лучше за вторую штрафа слышали комментарии.
Наверно он зол как собака
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mexicantushkan
Ответ RusSt
Это была полнейшая реабилитация окона. Если после первой гонки все подумали ну бывает не повезло , то после 2 гонок подряд сильно не верится что 2 опытные команды подряд совершают такие ошибки. Очевидно что фиа решила сильно жестче судить какие то мелочи и забыла про это предупредить команды
разница в том что Окону сразу выписали штраф
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RusSt
Ответ buFFon
Обидно очень, не за что практически..
Так реально ни за что, он не пересек линию он просто стал левее
никогда на такое внимание не обращали
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Sanan1908
У них блин ещё целая гонка была впереди , чтобы посмотреть и решить наказать или нет. Что они делали все эти минуты?? Куда смотрели ? А после гонки за 10 минут всё решили 👎🏼
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Илья Такой
Главное 100 подиум Отца Пелетона все так рады, а потом бац и такое
Сами себе стреляют в ногу, опуская рейтинги F1 такими поступками
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TravenS
Всё-таки странный болид и команда Астон Мартин: внутрянка Мерседеса, внешка РБ, планы стратегии Феррари, штрафы Альпин 🤠
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Grigpar
Да на этом штраф было уже плевать еще до СК. Стало понятно, что он ничего не сыграет.
Вопрос только к механикам тоже. Ну зачем так действовать на грани, если Рассел еще черт знает где едет, а на трассе СК? Ну что ты выиграешь от 0.1 секунды. Все равно ведь будут ехать паровозом за СК.
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RusSt
Это была полнейшая реабилитация окона. Если после первой гонки все подумали ну бывает не повезло , то после 2 гонок подряд сильно не верится что 2 опытные команды подряд совершают такие ошибки. Очевидно что фиа решила сильно жестче судить какие то мелочи и забыла про это предупредить команды
+4
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+3
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Анатолий Зубков
Всё по делу от судей и последовательно, учитывая штрафы Окона. Кроме одного. Какого хрена так долго???
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buFFon
Обидно очень, не за что практически..
+4
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Minuvert
Вы лучше интервью приведите после оглашения штрафа в 10 секунд, причем без запикиваний
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Илья Такой
Честно такой херней занимаются судьи всю гонку, даже если было касание, ну дайте штраф сразу, кто должен за этим следить!!!???? Зла не хватает. Отец мог спокойно даже за четверть дистанции увеличить отрыв ещё на 5…
100% это Фиардесс настучал раз первыми это подметили, там вся команда в платьях че вы хотели…
+25
-5
+20
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