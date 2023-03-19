Фернандо Алонсо: «После первого штрафа ответил команде: «Окей, нужно пилотировать быстрее»
Фернандо Алонсо прокомментировал первый штраф в Джидде.
Гонщика «Астон Мартин» наказали за неверное расположение болида на стартовой решетке. Это не помешало испанцу финишировать третьим, однако затем судьи выписали новое наказание – к результату Алонсо прибавили десять секунд.
Двукратный чемпион «Формулы-1» дал интервью после финиша, еще не зная о втором штрафе.
«Пожалуй, месяц назад, когда мы представляли машину, о таком старте сезона невозможно было помыслить. Команда создала фантастический болид и фантастически сработала со стратегией. «Ред Булл» было невозможно достать, но остальные позади.
Я допустил ошибку. Когда мне сказали о пятисекундном штрафе, я ответил: «Окей, нужно пилотировать быстрее». Нужно изучить ситуацию», – заявил Фернандо.
Алонсо лишился подиума на Гран-при Саудовской Аравии из-за десятисекундного штрафа
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Накосячил Астон Мартин и судьи, а виноваты Мерсы, указали на ошибку?
Лучше за вторую штрафа слышали комментарии.
Наверно он зол как собака
никогда на такое внимание не обращали
Сами себе стреляют в ногу, опуская рейтинги F1 такими поступками
Вопрос только к механикам тоже. Ну зачем так действовать на грани, если Рассел еще черт знает где едет, а на трассе СК? Ну что ты выиграешь от 0.1 секунды. Все равно ведь будут ехать паровозом за СК.
100% это Фиардесс настучал раз первыми это подметили, там вся команда в платьях че вы хотели…