Фернандо Алонсо: «В гонке мы должны смотреться еще лучше. Темп на длинной дистанции – наша сильнейшая сторона»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«На Гран-при Бахрейна квалификация была нашим слабым местом. Здесь же мы смогли выступить очень хорошо – посмотрим, что мы теперь сможем сделать. Вообще это потрясающе.

Мы уверены в себе, мы сильны, у команды отличный настрой. Наша самая сильная сторона – темп на длинной дистанции. Так что в гонке мы должны будем смотреться еще лучше», – рассказал Алонсо.

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11 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Орбит Орбит
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А ты без сахара?
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Орбит Орбит
Ответ Антон Якимцев
Открыто только винишко давно уже - кислит. Кленовый сироп получше и повкуснее будет.
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Орбит Орбит
Ответ Фанат спорта01
Алонсо образца тех сезонов привозил по 0,5секунды Райкконену и Массе. а Стролл при всём уважении к нему уровнем ниже чем те двое.
поправка. 0.6 Массе и Райконену привозил в среднем. ехал как Ферстапен сейчас. но ничего, подождем посмотрим, пока рано делать выводы насчёт разницы со Стролом. надо ещё учитывать, что когда машина далеко рулится как эта, разница между напарниками становится мизерной.
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
Алонсо образца тех сезонов привозил по 0,5секунды Райкконену и Массе. а Стролл при всём уважении к нему уровнем ниже чем те двое.
Так не всегда же привозил. Где-то круги не удавались.
К тому же Стролл имел всегда 2 особенности, хоть и днарь, это - отличные прорывные старты (пускай это не смотрится смешно на фоне Бахрейна) и не плохой темп, но не долгий, в виду ошибок.
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Далеко не факт. Откуда бы Алонсо образца 2012 года взял пол секунды? Там никакой разницы практически. Молодость - реакция, возраст - опыт.
Алонсо образца тех сезонов привозил по 0,5секунды Райкконену и Массе.
а Стролл при всём уважении к нему уровнем ниже чем те двое.
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
вы же прекрасно понимаете что это не так. Алонсо образца 2012года сегодня точно боролся бы за поул и привёз бы Строллу около 0,5 секунды,а здесь даже Стролл был бы выше если бы не ошибся в третьем секторе.
Далеко не факт. Откуда бы Алонсо образца 2012 года взял пол секунды? Там никакой разницы практически. Молодость - реакция, возраст - опыт.
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Антон Якимцев
Ответ Илья Такой
Алонсо как хорошее вино🍷с годами толко лучше🤌
Открыто только винишко давно уже - кислит.

Кленовый сироп получше и повкуснее будет.
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Илья Такой
Алонсо как хорошее вино🍷с годами толко лучше🤌
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Brigande
Мастер первого круга завтра даст Пересу просраться , а заодно и всему РБ)
Жги Фернандо !
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Алонсо - чем старше, тем лучше. :)
вы же прекрасно понимаете что это не так.
Алонсо образца 2012года сегодня точно боролся бы за поул и привёз бы Строллу около 0,5 секунды,а здесь даже Стролл был бы выше если бы не ошибся в третьем секторе.
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Grigpar
Алонсо - чем старше, тем лучше. :)
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sir_shir
Давай войди в первый поворот правильно!
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