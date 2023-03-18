Фернандо Алонсо: «В гонке мы должны смотреться еще лучше. Темп на длинной дистанции – наша сильнейшая сторона»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.
«На Гран-при Бахрейна квалификация была нашим слабым местом. Здесь же мы смогли выступить очень хорошо – посмотрим, что мы теперь сможем сделать. Вообще это потрясающе.
Мы уверены в себе, мы сильны, у команды отличный настрой. Наша самая сильная сторона – темп на длинной дистанции. Так что в гонке мы должны будем смотреться еще лучше», – рассказал Алонсо.
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К тому же Стролл имел всегда 2 особенности, хоть и днарь, это - отличные прорывные старты (пускай это не смотрится смешно на фоне Бахрейна) и не плохой темп, но не долгий, в виду ошибок.
а Стролл при всём уважении к нему уровнем ниже чем те двое.
Кленовый сироп получше и повкуснее будет.
Жги Фернандо !
Алонсо образца 2012года сегодня точно боролся бы за поул и привёз бы Строллу около 0,5 секунды,а здесь даже Стролл был бы выше если бы не ошибся в третьем секторе.