Мартин Брандл: «Первые серьезные изменения конструкции болида «Мерседеса» мы увидим на этапе в Имоле»

Теги Мартин Брандл Формула-1 Мерседес Гран-при Саудовской Аравии Авто

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл рассказал о планах «Мерседеса» по переработке конструкции болида.

По словам Брандла, в «Мерседесе» откажутся от концепции с боковыми понтонами минимального размера и попробуют идти другим путем.

«Не думаю, что «Мерседес» в кризисе – это кажется слишком громким заявлением. Но да, у команды много работы.

Как мне сказали в команде, здесь гонщики были в большей степени довольны машиной – балансом, предсказуемостью поведения. Им придется менять конструкцию машины – думаю, первые серьезные изменения мы увидим на этапе в Имоле. Затем они начнут менять форму боковых понтонов, менять много других вещей», – рассказал Брандл.

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