Отмар Сафнауэр: «Темп «Альпин» на длинной дистанции выглядит неплохо»

Руководитель « » Отмар Сафнауэр поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Эта трасса кардинально отличается от предыдущей. Наш темп на длинной дистанции выглядит очень неплохо, но мы будем знать больше уже по окончании гоночного уик-энда.

После этого у нас появятся обновления. Надеюсь, к этапу в Баку мы подготовим новое днище болида и в целом продолжим активно развиваться, как и в прошлом году», – рассказал Сафнауэр.

Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года