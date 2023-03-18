Отмар Сафнауэр: «Темп «Альпин» на длинной дистанции выглядит неплохо»

Теги Формула-1 Отмар Сафнауэр Гран-при Саудовской Аравии Альпин Авто

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Саудовской Аравии.

«Эта трасса кардинально отличается от предыдущей. Наш темп на длинной дистанции выглядит очень неплохо, но мы будем знать больше уже по окончании гоночного уик-энда.

После этого у нас появятся обновления. Надеюсь, к этапу в Баку мы подготовим новое днище болида и в целом продолжим активно развиваться, как и в прошлом году», – рассказал Сафнауэр.

Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий