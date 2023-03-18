Гюнтер Штайнер о поломках моторов «Феррари»: «Хаасу» сказали не волноваться»

прокомментировал ненадежность двигателей «Феррари».

потеряет позиции из-за штрафа уже на втором этапе сезона в Саудовской Аравии после очередной замены блока электроники. Команда Штайнера «Хаас» является клиентом итальянской компании.

«У них проблема, но это никак не связано с нами. Не знаю, в чем конкретно проблема, мне не говорят, и я не спрашиваю.

Но мне сказали, что нам не стоит волноваться. Так что мы не будем ничего менять», – сообщил руководитель « ».

Мартин Брандл: «От ситуации с надежностью «Феррари» челюсть отваливается – кажется невероятным, что они сожгли два блока управления электроникой»

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