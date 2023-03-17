Эстебан Окон: «Пока машина смотрится довольно сильно»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед , отметив, что в целом он остался доволен скоростью болида.

«Здорово вернуться в Джидду – на скоростную и интересную городскую трассу, которая вынуждает всех постоянно действовать на пределе своих возможностей. Пятница прошла продуктивно, мы опробовали несколько разных вещей, что должно помочь нам и в квалификации, и в гонке.

Пока машина смотрится довольно сильно, при этом я думаю, что к завтрашней квалификации мы можем выжать из нее еще больше. Команда отлично поработала, мы выполнили запланированную программу и теперь мы постараемся как можно лучше подготовиться к завтрашнему дню. В целом все прошло хорошо», – рассказал Окон.

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