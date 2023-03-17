«Если что-то перестает работать – порой нужно иметь смелость изменить ситуацию». Вольфф – о расставании Хэмилтона со своим физиотерапевтом

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал прекращение сотрудничества Льюиса Хэмилтона с Анджелой Каллен.

Каллен была физиотерапевтом Хэмилтона на протяжении последних семи сезонов. Льюис неоднократно отмечал ее ключевой вклад в его успехи:

«Анджела долгое время была полноценным членом нашей команды. Мне кажется, что в любой команде структура не может быть статичной, рано или поздно что-то начинает меняться. Невозможно заморозить ситуацию, ведь люди меняются, развиваются».

При этом Хэмилтон и Каллен не афишировали причин прекращения сотрудничества:

«Если что-то перестает работать, нужно иметь смелость честно оценить ситуацию и попробовать что-то изменить. И если это было решением Льюиса, мы, как и всегда, целиком будем его поддерживать.

Как бы то ни было, Анджела всегда была и всегда будет талисманом нашей команды. Только она могла перекричать звук включенного на болиде двигателя (смеется)».

«За успешным мужчиной стоит сильная женщина». Эта блондинка тренирует Хэмилтона, гоняет с ним по горам и гладит рубашки

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анри Карлайл
Пусть болты из ушей достанет для начала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
А чего не с повара начали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Ответ Алексей Ко
Физиотерапевт виноват что машина не едет? Или что Расселл дает бой?
В больной спине видимо виновата)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrucha1981
Ну вот нашли виновную в неудачах Мерседеса.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Vorontsov
Ответ Алексей Ко
Физиотерапевт виноват что машина не едет? Или что Расселл дает бой?
А что, разве есть другие варианты?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ко
Физиотерапевт виноват что машина не едет? Или что Расселл дает бой?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий