«Если что-то перестает работать – порой нужно иметь смелость изменить ситуацию». Вольфф – о расставании Хэмилтона со своим физиотерапевтом

Исполнительный директор « » прокомментировал прекращение сотрудничества с Анджелой Каллен.

Каллен была физиотерапевтом Хэмилтона на протяжении последних семи сезонов. Льюис неоднократно отмечал ее ключевой вклад в его успехи:

«Анджела долгое время была полноценным членом нашей команды. Мне кажется, что в любой команде структура не может быть статичной, рано или поздно что-то начинает меняться. Невозможно заморозить ситуацию, ведь люди меняются, развиваются».

При этом Хэмилтон и Каллен не афишировали причин прекращения сотрудничества:

«Если что-то перестает работать, нужно иметь смелость честно оценить ситуацию и попробовать что-то изменить. И если это было решением Льюиса, мы, как и всегда, целиком будем его поддерживать.

Как бы то ни было, Анджела всегда была и всегда будет талисманом нашей команды. Только она могла перекричать звук включенного на болиде двигателя (смеется)».

«За успешным мужчиной стоит сильная женщина». Эта блондинка тренирует Хэмилтона, гоняет с ним по горам и гладит рубашки