2

Зак Браун о борьбе за титул между Норрисом и Пиастри: «Макларен» хотел бы не вмешиваться. Пусть победит сильнейший»

В «Макларене» поделились ожиданиями от борьбы за титул в личном зачете.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал борьбу за титул между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и отметил, что команда все еще не собирается делать ставку на одного конкретного пилота.

«Думаю, нужно обратить внимание на Макса [Ферстаппена]. Нам нужно продолжать делать то же самое, что и прежде. Ситуация в Кубке конструкторов выглядит хорошо. Мы могли забрать его еще в Баку, но не будем говорить о Баку. Надеюсь, сможем в Сингапуре.

Мы хотим, чтобы наши пилоты поборолись за чемпионство при равных возможностях, на одинаковой технике – и именно этим мы и занимаемся. Пусть победит сильнейший. В борьбе еще есть Макс, но его мы бы хотели лишить шансов.

По возможности мы бы хотели не вмешиваться в борьбу за титул, но все равно случаются ситуации по типу технических проблем у Ландо или неудачных появлений машины безопасности. Наша цель – дать Ландо и Оскару побороться за титул, и пусть выиграет сильнейший», – сказал Браун.  

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
