Ферстаппен из-за расстройства желудка прилетит на Гран-при Саудовской Аравии на день позже

Гонщик «Ред Булл» рассказал о проблемах со здоровьем перед .

«Сейчас я чувствую себя нормально после нескольких дней плохого самочувствия из-за расстройства желудка. Поэтому мне пришлось отложить перелет на день, к сожалению, и я не появлюсь на трассе до пятницы.

Увидимся в Джидде!» – написал двукратный чемпион «Формулы-1».

Команда сообщила, что согласовала с ФИА пропуск Максом общения с прессой в четверг.

Этап в Саудовской Аравии состоится в ближайший уик-энд, с 17 по 19 марта.

«Ред Булл» полетел еще быстрее – хотя новые правила «Ф-1» должны были всех сдержать. Спасибо умному «крылу-лезвию»