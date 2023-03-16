Ферстаппен из-за расстройства желудка прилетит на Гран-при Саудовской Аравии на день позже

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Здоровье Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о проблемах со здоровьем перед Гран-при Саудовской Аравии.

«Сейчас я чувствую себя нормально после нескольких дней плохого самочувствия из-за расстройства желудка. Поэтому мне пришлось отложить перелет на день, к сожалению, и я не появлюсь на трассе до пятницы.

Увидимся в Джидде!» – написал двукратный чемпион «Формулы-1».

Команда сообщила, что согласовала с ФИА пропуск Максом общения с прессой в четверг.

Этап в Саудовской Аравии состоится в ближайший уик-энд, с 17 по 19 марта.

«Ред Булл» полетел еще быстрее – хотя новые правила «Ф-1» должны были всех сдержать. Спасибо умному «крылу-лезвию»

11 комментариев

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tatar-fcdm
Ответ Sergio19882007
Че в самолёте сортира нет?)
Есть. Но и до него нужно успеть добежать
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Gonshic
подал надежду соперникам, чтобы расслабились, а потом ухайдакает всех :-))))))))))
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sir_shir
А вот и интрига подоспела! )
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Николай Володин
Он же хвастался,что ел все подряд и много во время отпуска,вот и результат!!!!!
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Дмитрий Мусалов
Купил шавуху в каком-то непонятном ларьке видимо🤔
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Станислав Румянцев
Келли не умеет готовить.
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flegmatichen
Ответ Великий Алонсо
Можно и заменить его кем-то, пусть на толчке посидит нормально, да и для Алонсо это было бы хорошей новостью
Алонсо только за счёт чужих проблем что-то может. Ничего не меняется с 2005 года.
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Фанат Сан-Марино
Ред Булл просто шифруются, ну а так здоровья двукратному
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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
Можно и заменить его кем-то, пусть на толчке посидит нормально, да и для Алонсо это было бы хорошей новостью
Он уже с пятницы будет так что , не судьба
+2
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Sergio19882007
Че в самолёте сортира нет?)
+5
-1
+4
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Великий Алонсо
Можно и заменить его кем-то, пусть на толчке посидит нормально, да и для Алонсо это было бы хорошей новостью
0
-8
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