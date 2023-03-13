Отмар Сафнауэр: «Поздравляю «Астон Мартин», они совершили скачок вперед. Но подиум «Форс-Индии» в 2014 году случился в такой же ситуации»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр поздравил команду «Астон Мартин» с подиумом на .

Сафнауэр в прошлом долгое время работал в «Астон Мартин» (ранее « »), но потом решил принять предложение французской команды.

В это межсезонье переход из «Альпин» в « » запустил целую цепочку переходов.

«Они совершили скачок вперед. То есть, стоит отдать им должное, у них всегда была хорошая и эффективная команда. Я поздравляю их.

Но мне кажется, что подиум «Форс-Индии» в 2014 году случился в такой же ситуации: команда находилась примерно в той же позиции в общей расстановке сил и смогла попасть на подиум. Если я правильно помню, Серхио Перес тогда квалифицировался пятым и в гонке у него был отличный темп. Я поздравил их с тем, что в сравнении с прошлым сезоном сейчас они сделали большой шаг вперед.

Что касается « », то нам нужно смотреть на то, как близко к поулу мы оказались в сравнении с прошлым сезоном. На то, насколько близки мы были по темпу в гонке и где могли бы финишировать, если бы не возникшие операционные проблемы. Стали ли мы лучше в сравнении с прошлым сезоном? Потому что наша задача – каждый год догонять конкурентов, приближаться к лидерам. В «Астон Мартин» добились огромного прогресса и теперь нам нужно догонять и их тоже.

И я считаю, что мы способны это сделать. Не помню, где именно мы были после первой гонки, но примерно в такой же позиции. Мне кажется, что в прошлом году в Бахрейне нас победила «Альфа Ромео». Может и «Хаас» тоже. «Макларен» был близок. Так что сейчас, хоть состав конкурентов и изменился, нам нужно продолжать делать свою работу и достичь цели – занять четвертое место в Кубке конструкторов, сократив отставание от топ-3», – рассказал Сафнауэр.

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