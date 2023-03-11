Исполнительный директор «Альпин»: «Гасли невероятно атлетичен: в ширину он такой же, как Окон в высоту»

Исполнительный директор « » Лоран Росси впечатлен новичком команды .

Гасли стал напарником в 2023 году. Росси особенно отметил настрой и физическую форму Пьера.

«Он очень мотивирован, невероятно мотивирован. Полагаю, он понимает, что для него это прекрасная возможность и, откровенно говоря, потенциально ключевой момент карьеры.

Пьер ведет себя чрезвычайно по-взрослому и осознает, что такой шанс может больше не появиться. Физическая подготовка впечатляет. Он в ширину такой же, как Эстебан в высоту. Когда я увидел его, то подумал: боже мой, откуда столько мышц? Пьер невероятно атлетичен», – заявил менеджер.

Росси также подчеркнул, что Гасли отлично освоился в новом коллективе:

«Нам не нужен гонщик, который будет просто быстро пилотировать и говорить: все, я свою работу сделал. Пьер с первого же дня был невероятно мотивирован на то, чтобы понять, как работает каждый из специалистов, с которым ему предстоит взаимодействовать.

На тестах он осознанно прикладывал усилия, чтобы лучше узнать каждого члена команды, работающего с ним напрямую или косвенно. Он сразу же захотел посетить не только Энстоун, что нормально – там симулятор и все такое, – но и Вири, куда обычно пилоты не заезжают. Пьер сказал, что намерен познакомиться с сотрудниками и увидеть базу.

Он предан проекту, и для меня это плюс – Пьер стал лидером. Впечатляет, что команда за ним следует, хотя он еще за нас не гонялся. Такое ощущение, что он здесь уже пять лет, и это поразительно».

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