Алонсо, Ферстаппен и Албон – в тройке лучших пилотов Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Алекс Албон («Уильямс») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Лучшие пилот Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,6

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,4

3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,0

4. Пьер Гасли («Альпин») – 8,6

5. Шарль Леклер («Феррари») – 8,4

5. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8,4

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,0

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,8

9. Логан Сарджент («Уильямс») – 7,6

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,4

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?

2 комментария

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Илья Такой
Это точно! А Леклер выше Строла за счёт красной машины?)) не понял
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Великий Алонсо
Заслуженно. Алонсо вообще в тройке лучших пилотов в истории Формулы 1.
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