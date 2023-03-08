Алонсо, Ферстаппен и Албон – в тройке лучших пилотов Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Алекс Албон («Уильямс») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
Лучшие пилот Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,6
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,4
3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,0
4. Пьер Гасли («Альпин») – 8,6
5. Шарль Леклер («Феррари») – 8,4
5. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8,4
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,0
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,8
9. Логан Сарджент («Уильямс») – 7,6
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,4
Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?
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