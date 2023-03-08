Алонсо, Ферстаппен и Албон – в тройке лучших пилотов Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»

(«Астон Мартин»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Алекс Албон («Уильямс») попали в тройку лучших пилотов по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Лучшие пилот Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,6

2. («Ред Булл») – 9,4

3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,0

4. («Альпин») – 8,6

5. («Феррари») – 8,4

5. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8,4

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,0

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,8

9. Логан Сарджент («Уильямс») – 7,6

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,4

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?