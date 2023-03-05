Андреа Стелла о проблемах «Макларена»: «Мы пока что изучаем вопрос. За короткий срок тут ничего не исправишь»

Руководитель «Макларена» рассказал о проблемах, с которыми команда столкнулась по ходу .

Дебютант Оскар Пиастри стал первым сошедшим пилотом в сезоне. На его болиде возникла проблема с электроникой – команда попыталась решить ее заменой руля, но это не помогло.

«Повреждение электроники произошло намного глубже, чем в рулевой колонке. Так что проблема была не в руле. Скорее всего, дело в подвеске. Мы пока что изучаем вопрос. За короткий срок тут ничего не исправишь», – рассказал Стелла.

С неполадками столкнулся и другой пилот « » – . Он считал, что потерял темп уже в первом повороте. Тогда в двигателе упало давление – но это повлияло не столько на мощность, сколько на работу коробки передач. Норрису пришлось заезжать на пит-стоп каждые 10 кругов, чтобы механики могли все сбалансировать благодаря воздуховоду – его подключали слева.

Поскольку тесты в этом году длились всего три дня, Ландо дали указание собирать данные в оставшуюся часть гонки. Он финишировал 17-м и отстал на два круга от победителя Макса Ферстаппена.

«У Ландо была утечка давления в пневматической системе. Мы довольно быстро обнаружили ее во время гонки. Затем мы узнали, что могли проехать только 10-11 кругов перед тем, как все пополнить. Мы решили продолжить гонку, попробовать держаться хотя бы в круге от лидера в течение последних 10 кругов. А затем, если бы вдруг появилась машина безопасности, мы бы попытались [достичь более высокого результата], если бы была возможность. Мы останавливались шесть раз», – сказал руководитель «Макларена».

Сам Норрис остается довольно позитивным, несмотря на все проблемы.

«У меня был хороший старт. Я отыграл несколько позиций. Затем – с первого поворота – у нас в основном были одни проблемы. Проблема с пневматикой и еще пара других неполадок, которые все больше и больше отдаляли нас от гонки. Нам приходилось заезжать на пит-стоп каждые десять кругов – вот так.

Думаю, лучшее, что сегодня произошло, – это то, что у механиков было много практики с пит-стопами. Это самый позитивный момент за сегодня.

Мне кажется, в целом темп был неплохой. Мы могли заработать сегодня очко. Жаль, что у нас возникли проблемы».

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