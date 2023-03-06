Ландо Норрис: «Сейчас важно сохранять положительный настрой, у команды нет причин чувствовать подавленность»

Пилот « » заявил, что у команды нет причин падать духом после неудачного выступления на Гран-при Бахрейна.

Из-за поломки болида Норрис был вынужден совершить сразу шесть пит-стопов по ходу гонки, а потом сошел с дистанции за два круга до финиша. Его напарник Оскар Пиастри сошел в самом начале заезда из-за проблем с электрикой.

«Сохранять положительный настрой и не терять бодрость духа – это очень важно. И это тоже часть моей работы. Полагаю, сейчас это важно, как никогда ранее. Но у команды нет причин чувствовать себя подавленной.

Главное – то, что мы должны были заработать очки в первой гонке, и это было нашей целью – даже с учетом того, что сейчас наша машина не слишком конкурентоспособна. Команда это знает. Если мы устраним проблему, у нас все будет нормально.

В этот раз нам пришлось проводить незапланированный пит-стоп после возникновения первой же проблемы. И потом выяснилось, что мне придется ездить в боксы каждые десять кругов – и гонка для нас была закончена.

Но я все равно старался держаться, как можно дольше. Поэтому мы сошли с дистанции только за два круга до финиша. В прошлом мы уже зарабатывали очки на Гран-при Саудовской Аравии. Мы вполне могли бы заработать очки и в Бахрейне. Надеюсь, мы сделаем это в следующей гонке. Мы сохраняем оптимистичный настрой. Мы верим, что можем зарабатывать очки с этой машиной, что дает повод для оптимизма добиться большего в дальнейшем. И мы продолжим попытки.

Чего ждать от команды на Гран-при Саудовской Аравии? Честно говоря, понятия не имею. Может, выступим чуть лучше. Наибольшие проблемы у нас возникают при прохождении медленных поворотов. На трассе в Джидде их не так много. Хотя когда я обычно так говорю, в итоге все получается ровно наоборот. Так что я могу ошибаться.

Но на самом деле все не так плохо, как многие ждали изначально и после тестов. Как я уже говорил, мы должны были заработать очки. Постараемся сделать это в следующий раз», – рассказал Норрис.

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