Джеймс Воулз: «Фантастическое начало сезона для «Уильямса»

Руководитель « » Джеймс Воулз рассказал о «фантастическом» старте 2023 года.

заработал очко, финишировав десятым на Гран-при Бахрейна, а Логан Сарджент стал лучшим из новичков «Формулы-1».

«Вот это да, просто фантастическое начало сезона. Оба гонщика показали себя.

Логан провел первую гонку в «Формуле-1» и финишировал 12-м. Уверенное выступление от старта до финиша, и уверен, он будет чувствовать себя немного помятым. Для него это огромный опыт и отличный старт.

Алекс гонялся невероятно, защищаясь от более быстрых болидов. Режим виртуальной машины безопасности включился в подходящий момент, что позволило нам заработать первое очко в чемпионате.

Я доволен тем, что у команды есть прочная база, с которой можно работать. Вероятно, по ходу сезона нас ждут взлеты и падения, и не всегда будут такие возможности. Убежден, у « » все наладится, а пока мы должны собрать все доступные очки», – сообщил менеджер.

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