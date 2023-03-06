Алонсо и Албон – лучшие гонщики Гран-при Бахрейна по версии The Race
Эксперт The Race Эдд Стро выделил героев и неудачников первой гонки сезона.
С нового сезона издание не выдает оценки гонщикам, а расставляет их от лучшего к худшему.
По версии портала, сильнейшим пилотом Гран-при Бахрейна стал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», финишировавший третьим. На втором месте рейтинга расположился гонщик «Уильямса» Алекс Албон, прорвавшийся в очки с 15-й стартовой позиции, а победитель Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал лишь третьим.
Лучшим новичком стал Логан Сарджент из «Уильямса» – он расположился выше Оскара Пиастри («Макларен») и Ника де Вриса («Альфа Таури»). Меньше всего эксперта впечатлил пилот «Альпин» Эстебан Окон, сошедший после трех штрафов.
Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2023
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Стоило Алонсо попасть в лидеры, тут же начали на 1-е места ставить. Но ведь он гонял так и в Альпин, никто не замечал будто.
Стролл 5-й - впереди Хэмильтона вдруг оказался, который еще и хуже Цуноды с Боттасом оказывается.
Как оценивать Ферстаппена при таких условиях, не ясно. Он же чистую квалу и гонку провел, но почему-то после Албона.
Как они это составляют ?