Алонсо и Албон – лучшие гонщики Гран-при Бахрейна по версии The Race

Эксперт The Race Эдд Стро выделил героев и неудачников первой гонки сезона.

С нового сезона издание не выдает оценки гонщикам, а расставляет их от лучшего к худшему.

По версии портала, сильнейшим пилотом Гран-при Бахрейна стал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», финишировавший третьим. На втором месте рейтинга расположился гонщик « » Алекс Албон, прорвавшийся в очки с 15-й стартовой позиции, а победитель Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал лишь третьим.

Лучшим новичком стал Логан Сарджент из «Уильямса» – он расположился выше («Макларен») и Ника де Вриса («Альфа Таури»). Меньше всего эксперта впечатлил пилот «Альпин» Эстебан Окон, сошедший после трех штрафов.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Бахрейна (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

2. Алекс Албон («Уильямс»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

7. Юки Цунода («Альфа Таури»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Карлос Сайнс («Феррари»)

12. Джордж Расселл («Мерседес»)

13. Логан Сарджент («Уильямс»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

16. Оскар Пиастри («Макларен»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Ник де Врис («Альфа Таури»)

20. Эстебан Окон («Альпин»)

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2023

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram