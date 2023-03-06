Алонсо и Албон – лучшие гонщики Гран-при Бахрейна по версии The Race

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

Эксперт The Race Эдд Стро выделил героев и неудачников первой гонки сезона.

С нового сезона издание не выдает оценки гонщикам, а расставляет их от лучшего к худшему.

По версии портала, сильнейшим пилотом Гран-при Бахрейна стал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», финишировавший третьим. На втором месте рейтинга расположился гонщик «Уильямса» Алекс Албон, прорвавшийся в очки с 15-й стартовой позиции, а победитель Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал лишь третьим.

Лучшим новичком стал Логан Сарджент из «Уильямса» – он расположился выше Оскара Пиастри («Макларен») и Ника де Вриса («Альфа Таури»). Меньше всего эксперта впечатлил пилот «Альпин» Эстебан Окон, сошедший после трех штрафов.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Бахрейна (The Race)
 
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
2. Алекс Албон («Уильямс»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
7. Юки Цунода («Альфа Таури»)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
9. Серхио Перес («Ред Булл»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Джордж Расселл («Мерседес»)
13. Логан Сарджент («Уильямс»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
16. Оскар Пиастри («Макларен»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Ник де Врис («Альфа Таури»)
20. Эстебан Окон («Альпин»)
 

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2023

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
voroninboris
Ответ Amarone
Гасли с последнего ряда в очки на Альпине Как они это составляют ?
По итогам всего гран-при, а не только гонки, что в целом правильно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Да все эти рейтинги реально смешны.
Стоило Алонсо попасть в лидеры, тут же начали на 1-е места ставить. Но ведь он гонял так и в Альпин, никто не замечал будто.
Стролл 5-й - впереди Хэмильтона вдруг оказался, который еще и хуже Цуноды с Боттасом оказывается.
Как оценивать Ферстаппена при таких условиях, не ясно. Он же чистую квалу и гонку провел, но почему-то после Албона.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая быстрая булочка в мире
Ответ Павел Швецов
Совсем не фанат Перца, но 9е место, серьёзно? Выиграл всех реальных конкурентов (Макса ему не дадут обогнать, даже если будет быстрее)
Так Фуры и Астонсы ему тоже не конкуренты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Никитин99
Про Гасли какой то прикол🤦🏻‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doctor.morge
Ответ Amarone
Гасли с последнего ряда в очки на Альпине Как они это составляют ?
Это оценки за весь уикенд. Гасли вообще не должен был после квалификации оказаться на последнем ряду, его реальное место было от 9 до 12
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Почему Цунода так высоко?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орбит Орбит
Ответ Amarone
Гасли с последнего ряда в очки на Альпине Как они это составляют ?
а чё он делал последним?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amarone
Гасли с последнего ряда в очки на Альпине
Как они это составляют ?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Павел Швецов
Совсем не фанат Перца, но 9е место, серьёзно? Выиграл всех реальных конкурентов (Макса ему не дадут обогнать, даже если будет быстрее)
пропустил на старте Леклера,а потом кругов 20не мог обогнать Феррари которая на секунду медленнее.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxxxim87
Очень не логичный рейтинг … почему Перес так низко ? Или Макс так высоко !?да и остальные …. Нафиг вообще всех 20 оценивать , хватит первой десятки
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Швецов
Совсем не фанат Перца, но 9е место, серьёзно? Выиграл всех реальных конкурентов (Макса ему не дадут обогнать, даже если будет быстрее)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий