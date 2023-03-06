Фредерик Вассер о неудаче на Гран-при Бахрейна: «Дело не в концепции болида «Феррари», я в этом абсолютно уверен»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер уверен, что нынешняя концепция болида в перспективе способна обойти «Ред Булл». И что «Феррари», для получения шанса борьбы за титул, не нужно менять концепцию болида.

«Да, я в этом абсолютно уверен. Я еще никогда не видел, чтобы в квалификации скорость двух машин была почти равной, а в гонке одна машина ничего не могла противопоставить другой. Так что такой разрыв – это вопрос выбора настроек и некоторых других вещей в болиде. Дело не в общей концепции болида. Так что нам не нужно менять направление для дальнейшего развития.

Суммируя ситуацию, я бы сказал, что по квалификационному темпу мы с «Ред Булл» равны. По крайней мере, на трассе в Бахрейне. Это хорошая новость.

Но нам нужно реально смотреть на вещи. Если мы хотим прибавить, мы должны четко видеть всю картину – и надежность техники сейчас не находится на надлежащем уровне. Если мы хотим выигрывать гонки, нам нужен чистый лист – никаких помарок быть не может.

Конечно, начинать сезон со схода всегда не слишком приятно, и я бы предпочел, чтобы мы добрались до финиша в полном составе, но при этом я не собираюсь отказываться от своей позиции. Две недели назад перед началом тестов я сказал команде, что чемпионат на Гран-при Бахрейна не закончится, вне зависимости от результата.

Это утверждение было верным перед началом предсезонных тестов, оно остается верным и сейчас. В прошлом команда уже оказывалась в непростых ситуациях, и самое главное – четко видеть общую картину, видеть места, в которых вы не справляетесь, четко анализировать ситуацию и соответствующим образом реагировать», – рассказал Вассер.

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5 комментариев

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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Скоро попрут этого васёра обратно в аутсайдер какой-нибудь, в Феррари ему нечего делать абсолютно
мать, вчера был праздник, это ясно, но сегодня-то с чего уже нахрюкалась с утра?
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Скоро попрут этого васёра обратно в аутсайдер какой-нибудь, в Феррари ему нечего делать абсолютно
Ноунейма со sports забыли спросить, что делать компании с семидесяти шестилетней историей 🤣
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Brigande
Достали со своим аргументом по квалификациям . Так может если РБ будет так же настраивать на квалу как Феррари , то и там привезут секунду ?
Вот только за квалификацию очки не дают.
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Анатолий Зубков
Дело было не в бобине...
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-2
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Великий Алонсо
Скоро попрут этого васёра обратно в аутсайдер какой-нибудь, в Феррари ему нечего делать абсолютно
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-4
-4
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