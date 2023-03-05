Шарль Леклер: «Свежий «софт» даст нам лучший шанс в гонке»

Пилот «Феррари» поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

Леклер начнет гонку с третьей позиции, позади двух пилотов «Ред Булл». При этом Леклер в группе лидеров будет единственным, кто начнет заезд на свежем комплект шин «софт».

«В начале года мы говорили, что наша цель – борьба за чемпионский титул и победа. И ничего не изменилось.

При этом, в первой гонке сезона нам пришлось нелегко, мы немного отстаем от конкурентов по темпу в гонке. Поэтому мы приняли решение сэкономить резину и сохранить один свежий комплект «софта».

Это даст нам лучший шанс. Будет ли этого достаточно, чтобы побороться с «Ред Булл»? Я не знаю», – рассказал Леклер.

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