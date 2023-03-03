Нико Хюлькенберг: «Хотел бы взять парочку десятых и засунуть в карман»

Пилот « » оценил свое выступление в пятничных практиках Гран-при Бахрейна.

Хюлькенберг показал 14-е время в первой сессии; в вечерней тренировке немец стал пятым – он уступил лучшему времени (пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо) 0,469 секунды.

«В целом получилась хорошая пятница. Есть что развивать и есть где прогрессировать. Если честно, хотел бы взять парочку десятых и засунуть в карман. У нас неплохой темп на быстром круге – это классно, здорово.

Весело, когда у тебя свежая резина и хорошее сцепление. В такие моменты болид «Ф-1» оживает – и с ним можно играться.

Темп на быстром круге – это, конечно, прикольно, но если мы сможем так же выступить и в воскресенье – вот настоящее золото, вот что имеет значение. И здесь нам предстоит еще многое сделать. Это наше домашнее задание – найти темп и поработать над деградацией шин.

Мне сказали, что дельта была довольно большой. Будет сложно – но это касается всех. Нужно найти наилучшие настройки – такие, которые подойдут и для квалификации, и для гонки», – считает Хюлькенберг.

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й