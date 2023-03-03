Серхио Перес: «Мы уже после тестов знали, что «Астон Мартин» станет серьезным конкурентом»

Пилот « » сказал, что не удивлен темпу « » в практиках .

Во второй сессии свободных заездов пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал лучшее время, а его напарник Ланс Стролл стал шестым.

«Мы уже после тестов знали, что они будут очень сильны и станут серьезными конкурентами. Если честно, я вообще не удивлен. Думаю, это просто подтверждает то, какие они сильные», – сказал Перес.

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й