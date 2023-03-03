Фредерик Вассер о переменах в «Феррари»: «Если вы остаетесь на одном уровне две недели подряд, то вы труп»

Руководитель « » рассказал подробнее об изменениях в команде.

В конце февраля стало известно, что главный стратег «Феррари» Инаки Руэда теперь работает на базе в Маранелло. Вместо него на трассе за стратегию будет отвечать 28-летний англичанин индийского происхождения Равин Джаин.

«Мы обсуждали это на прошлой неделе. Стратегия – это не один человек с пит-уолла. Стратегия – это совокупность множества вещей: программное обеспечение, которое вы используете, налаженная коммуникация и уже потом человек на пит-уолле.

Мы решили сделать перестановку по разным причинам – частично из-за прошлого года. Мы полностью пересмотрим работу со стратегией.

Нам нужно сделать это в каждом отделе команды. Я уверен, что Кристиан [Хорнер, руководитель «Ред Булл»] поступает так же ради прогресса в разных областях.

Если вы остаетесь на одном уровне две недели подряд, то вы труп – потому что тем временем остальные становятся лучше. Это часть процесса. Мы попытались понять, что работало в прошлом году, а что – нет. И мы начали действовать. Но дело было не в одном человеке», – заявил Вассер.

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