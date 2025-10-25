Серхио Перес: «Вы можете привести Хэмилтона или Леклера – у любого возникнут трудности в «Ред Булл»

Перес считает выступления за «Ред Булл» трудной задачей.

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал, что считает очень сложной позицию напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл ». И что далеко не каждый гонщик с этой задачей справится.

«Я не люблю критиковать других гонщиков. Ведь я сам побывал в такой ситуации и знаю, что гонщик чувствует в подобных обстоятельствах.

Как только я договорился о досрочном уходе из «Ред Булл», мне сразу захотелось пожалеть своего преемника, ведь я понимал, через что прошел сам, в итоге сумев выжить. Ведь это очень трудная работа. Выступать рядом с Максом может быть очень непросто – и люди порой этого не понимают.

Я бы мог рассказать вам об очень многих вещах, но говоря простым языком, это и правда очень трудная работа для гонщика. Ни один гонщик бы не выжил в такой ситуации. Вы можете привезти Хэмилтона , Леклера – не важно, у любого возникнут трудности», – рассказал Перес.

