Джонатан Уитли: «Очевидно, у каких-то команд проблемы с финансовыми отчетами – или у одной команды»

В «Заубере» предполагают проблемы с отчетами у команд «Формулы-1».

Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли прокомментировал задержку ФИА с проверкой финансовых отчетов за 2024 год.

Ранее стало известно о процедурном нарушении со стороны «Астон Мартин».

«На мой взгляд, задержка вполне очевидно дает понять, что у каких-то команд проблемы – или у одной команды.

Могу сказать исходя из собственного опыта: очень и очень тяжело подвести баланс. Все хотят сражаться и, как вы можете себе представить, потратить каждый доллар в пределах потолка расходов. Естественно.

Первое, что хочу сказать: никто не делает это намеренно. Иногда [нарушения] случаются. Ситуация немного выходит из-под контроля – допустим, случается авария или что-то подобное, непредвиденные траты в конце сезона. Так что не буду спекулировать о причинах», – сообщил менеджер на Гран-при Мехико.

«Астон Мартин» признал, что нарушил правила финансового регламента «Ф-1». ФИА отказалась от комментариев

Минимум 2 команды подозревают в нарушении финансового регламента (F1-Insider)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
