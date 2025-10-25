Оскар Пиастри: «Лидирую я с отрывом в одно очко или 50, мой подход не меняется»

Пиастри заявил, что сокращение отрыва на него не влияет.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри высказался о проигрышах в последние месяцы и сокращении преимущества в личном зачете.

«Конечно, последние уик-энды вышли более тяжелыми, чем некоторые другие – особенно в начале сезона. Но в конечном счете я все еще чувствую себя уверенно.

Борьба плотная, но так было фактически весь сезон. Лидирую я с отрывом в одно очко или 50, мой подход не меняется.

Я понимаю, что другие пилоты тоже в борьбе, что сражение будет плотным, но это было понятно очень давно. К концу сезона ставки повышаются, гонщики прикладывают больше усилий. Но в любом сражении за что-либо стоящее присутствуют нервы и давление.

Если убрать [внимание СМИ], все сводится к одним и тем же вещам: есть несколько человек на трассе, которые стремятся обыграть друг друга. Я знаком с этим чувством по младшим сериям – я это понимаю», – заявил лидер «Формулы-1» на Гран-при Мехико.

