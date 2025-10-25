Жак Вильнев: «Скорость Норриса в Мексике и лучший болид на длинных отрезках – неплохая новость в борьбе за титул»

Вильнев заявил, что Норрис стал чуть ближе к чемпионству.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги заключительной практики перед Гран-при Мехико: пилот «Макларена » Ландо Норрис на 0,6 секунды опередил напарника Оскара Пиастри и соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Безумная плотность, даже для тренировки. Лишь Ландо сделал шаг вперед.

Макс недоволен машиной, однако к квалификации слегка похолодает, а такие условия ему подходят.

Такая скорость Ландо на одном круге и тот факт, что у него лучший болид на длинных отрезках – неплохая новость в борьбе за титул», – сообщил эксперт Sky Sports.

Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й

Ландо Норрис о борьбе за титул: «Давления стало больше, но я спокоен как никогда»