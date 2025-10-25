Жак Вильнев: «Скорость Норриса в Мексике и лучший болид на длинных отрезках – неплохая новость в борьбе за титул»
Вильнев заявил, что Норрис стал чуть ближе к чемпионству.
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги заключительной практики перед Гран-при Мехико: пилот «Макларена» Ландо Норрис на 0,6 секунды опередил напарника Оскара Пиастри и соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Безумная плотность, даже для тренировки. Лишь Ландо сделал шаг вперед.
Макс недоволен машиной, однако к квалификации слегка похолодает, а такие условия ему подходят.
Такая скорость Ландо на одном круге и тот факт, что у него лучший болид на длинных отрезках – неплохая новость в борьбе за титул», – сообщил эксперт Sky Sports.
Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й
Ландо Норрис о борьбе за титул: «Давления стало больше, но я спокоен как никогда»
