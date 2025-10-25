Аяо Комацу о шансах Хиракавы попасть в «Ф-1»: «Нужно последить за его прогрессом. Он работает очень профессионально»
Комацу высказался о будущем Хиракавы в «Ф-1».
Руководитель «Хааса» ответил на вопрос, насколько реалистичен вариант, при котором резервист команды Ре Хиракава получит место основного пилота.
31-летний гонщик программы «Тойоты» заменил Оливера Бермэна в первой практике перед Гран-при Мехико, где показал 16-е время.
«Мы тесно работали с ним на протяжении всего года. И у нас уже есть готовая программа на следующий год. Так что нужно просто последить за его прогрессом.
Конечно, он понимает общую картину и выполняет свою работу очень, очень профессионально. Нужно продолжать работать в этом направлении», – отметил Комацу.
