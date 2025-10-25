Льюис Хэмилтон об атаке «белых» хакеров на сайт ФИА: «У них не так много информации обо мне, так что все в порядке»

Хэмилтон поделился мнением об атаке «белых» хакеров на сайт ФИА.

Пилот «Феррари » с удивлением отреагировал на вопрос прессы об атаке «белых» хакеров на сайт ФИА.

Три хакера (отмечалось, что они фанаты «Ф-1») проверили надежность данных федерации этим летом. Их цель состояла в том, чтобы выявить уязвимости в безопасности данных. Проверка прекратилась, когда, получив возможность просмотреть личную информацию каждого пилота, группа наткнулась на паспорт Макса Ферстаппена.

«О чем речь? Я просто не знаю. Они получили доступ к системе данных ФИА? О, правда? Впервые об этом слышу.

Что я думаю? У них ведь не так много информации обо мне, так что все в порядке», – сказал Хэмилтон .

