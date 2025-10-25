  • Спортс
  • Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й
11

Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й

Норрис возглавил 3-ю тренировку в Мексике, Пиастри и Ферстаппен – лишь 5-й и 6-й.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

25 октября 2025 года

3-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.16,633 (22 круга)

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,345 (29)

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,512 (19)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,566 (26)

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,599 (23)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,609 (30)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,620 (19)

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,763 (19)

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0,782 (23)

10. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,893 (24)

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,919 (20)

12. Эстебан Окон («Хаас») +0,941 (26)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,965 (23)

14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,031 (25)

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,168 (24)

16. Алекс Албон («Уильямс») +1,361 (20)

17. Оливер Бермэн («Хаас») +1,413 (23)

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,779 (24)

19. Франко Колапинто («Альпин») +1,948 (22)

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,978 (12)

Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й

Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
