Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
25 октября 2025 года
3-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.16,633 (22 круга)
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,345 (29)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,512 (19)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,566 (26)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,599 (23)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,609 (30)
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,620 (19)
8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,763 (19)
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0,782 (23)
10. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,893 (24)
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,919 (20)
12. Эстебан Окон («Хаас») +0,941 (26)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,965 (23)
14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,031 (25)
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,168 (24)
16. Алекс Албон («Уильямс») +1,361 (20)
17. Оливер Бермэн («Хаас») +1,413 (23)
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,779 (24)
19. Франко Колапинто («Альпин») +1,948 (22)
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,978 (12)
