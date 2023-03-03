Экс-директор «Ред Булл» по персоналу стала старшим советником «Мерседеса»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Авто

«Мерседес» переманил важную сотрудницу у «Ред Булл».

Бывший директор по персоналу «Ред Булл» Джейн Пул заняла должность старшего советника в «Мерседесе». По информации Autosport, Пул будет работать напрямую с исполнительным директором команды Тото Вольффом. Она займется оценкой инфраструктуры «Мерседеса» и изучением потенциальных изменений для адаптации к потолку расходов.

Пул много лет провела в «Ред Булл» и была одной из важных фигур для руководителя команды Кристиана Хорнера.

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1 комментарий

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TravenS
В прошлом сезоне здорово адаптировала рб к потолку расходов)
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