Хэмилтона не наказали за ношение ювелирных украшений

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Здоровье Авто

Гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона не стали наказывать за ношение ювелирных украшений на Гран-при Бахрейна.

Ранее команда не подтвердила, что семикратный чемпион «Формулы-1» соблюдает указания ФИА.

Стюарды вызвали представителя «Мерседеса» и получили медицинский отчет от доктора команды, который запросил исключение для пилота. Судьи проконсультировались с медицинским делегатом ФИА, который рассмотрел отчет, обследовал пилота и согласился с врачом «Мерседеса».

Хэмилтона решили не наказывать: предполагается, что частое удаление украшений может нанести вред гонщику, говорится в заявлении стюардов.

В прошлом году Льюису пришлось удалить пирсинг из носа. Британец жаловался на то, что устранение украшения и возвращение на место привело к негативным последствиям для кожи лица.

Хэмилтон не подтвердил отсутствие украшений перед Гран-при Бахрейна

Дерзкий ответ Хэмилтона на запрет украшений в «Ф-1» – пришел на пресс-конференцию в прикиде стоимостью почти в $200 тысяч!

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3 комментария

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Jesse Boy
ути божечки ты мой какой нежный занавеска однако
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cheriarin
Да фиг с ним и с его цацками, дайте ему гоняться :)
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apurin.anatol
ТАК ЗАЧЕМ ОБРАТНО НАДЕВАТЬ ТО ТОГДА, ЕСЛИ ТЕБЕ ВРЕДНО. Умные мысли часто преследовали его...
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