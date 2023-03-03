Хэмилтона не наказали за ношение ювелирных украшений

Гонщика «Мерседеса» не стали наказывать за ношение ювелирных украшений на Гран-при Бахрейна.

Ранее команда не подтвердила, что семикратный чемпион «Формулы-1» соблюдает указания ФИА.

Стюарды вызвали представителя « » и получили медицинский отчет от доктора команды, который запросил исключение для пилота. Судьи проконсультировались с медицинским делегатом , который рассмотрел отчет, обследовал пилота и согласился с врачом «Мерседеса».

Хэмилтона решили не наказывать: предполагается, что частое удаление украшений может нанести вред гонщику, говорится в заявлении стюардов.

В прошлом году Льюису пришлось удалить пирсинг из носа. Британец жаловался на то, что устранение украшения и возвращение на место привело к негативным последствиям для кожи лица.

Хэмилтон не подтвердил отсутствие украшений перед Гран-при Бахрейна

Дерзкий ответ Хэмилтона на запрет украшений в «Ф-1» – пришел на пресс-конференцию в прикиде стоимостью почти в $200 тысяч!

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