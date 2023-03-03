Хэмилтона не наказали за ношение ювелирных украшений
Гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона не стали наказывать за ношение ювелирных украшений на Гран-при Бахрейна.
Ранее команда не подтвердила, что семикратный чемпион «Формулы-1» соблюдает указания ФИА.
Стюарды вызвали представителя «Мерседеса» и получили медицинский отчет от доктора команды, который запросил исключение для пилота. Судьи проконсультировались с медицинским делегатом ФИА, который рассмотрел отчет, обследовал пилота и согласился с врачом «Мерседеса».
Хэмилтона решили не наказывать: предполагается, что частое удаление украшений может нанести вред гонщику, говорится в заявлении стюардов.
В прошлом году Льюису пришлось удалить пирсинг из носа. Британец жаловался на то, что устранение украшения и возвращение на место привело к негативным последствиям для кожи лица.
Хэмилтон не подтвердил отсутствие украшений перед Гран-при Бахрейна
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