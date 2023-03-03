Хэмилтон не подтвердил отсутствие украшений перед Гран-при Бахрейна
ФИА сообщила, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не попал в список гонщиков, которые подтвердили отсутствие ювелирных украшений.
Сегодня, 3 марта, стартуют заезды первого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна. Перед началом уик-энда команды доложили, что 19 гонщиков из 20 выполняют указания Федерации.
«Мерседес» не подтвердил, что Льюис Хэмилтон соблюдает правило, запрещающее носить любые ювелирные украшения на теле в виде пирсинга, металлических цепей или часов», – говорится в заявлении ФИА.
В прошлом году семикратный чемпион «Ф-1» высказывал недовольство действиями регулятора, который ужесточил контроль за ношением металлических изделий. Льюис получил отсрочку на несколько гонок, после чего был вынужден удалить пирсинг из носа.
Дерзкий ответ Хэмилтона на запрет украшений в «Ф-1» – пришел на пресс-конференцию в прикиде стоимостью почти в $200 тысяч!
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