Хэмилтон не подтвердил отсутствие украшений перед Гран-при Бахрейна

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Авто

ФИА сообщила, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не попал в список гонщиков, которые подтвердили отсутствие ювелирных украшений.

Сегодня, 3 марта, стартуют заезды первого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна. Перед началом уик-энда команды доложили, что 19 гонщиков из 20 выполняют указания Федерации.

«Мерседес» не подтвердил, что Льюис Хэмилтон соблюдает правило, запрещающее носить любые ювелирные украшения на теле в виде пирсинга, металлических цепей или часов», – говорится в заявлении ФИА.

В прошлом году семикратный чемпион «Ф-1» высказывал недовольство действиями регулятора, который ужесточил контроль за ношением металлических изделий. Льюис получил отсрочку на несколько гонок, после чего был вынужден удалить пирсинг из носа.

Дерзкий ответ Хэмилтона на запрет украшений в «Ф-1» – пришел на пресс-конференцию в прикиде стоимостью почти в $200 тысяч!

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6 комментариев

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fonar
сезон новый, а Льюсь все тот же
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Антон Якимцев
Ответ Lordk
Мне вот любопытно, ну допустим он был бы в "женском" (хотя как бы любой костюм пилота индивидуален, а не женский/мужской), чем вас это задело бы?
При чем тут комбез, он же по паддоку и на брифинги не в комбинезоне ходит. Меня задевает, что спорт суровых бесстрашных мужиков превращают в гей парад.
Цацки, непонятные шмотки, грид герлз убрали.
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Lordk
Ответ Антон Якимцев
Ну хоть не в женском будет?
Мне вот любопытно, ну допустим он был бы в "женском" (хотя как бы любой костюм пилота индивидуален, а не женский/мужской), чем вас это задело бы?
+2
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+2
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Антон Якимцев
Ну хоть не в женском будет?
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Антон Чугунов
Всемирный заговор ФИА в борьбе с украшениями
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sir_shir
Дисквал!
А, это другое
Блм трогать нельзя
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-3
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