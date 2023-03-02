Карлос Сайнс об «Астон Мартин»: «Отличные новости для Алонсо. Я рад, что в борьбе может участвовать еще одна команда»

Пилот «Феррари» рассказал, ждут ли в команде прорыва от «Астон Мартин» попаданию команды в число лидеров «Ф-1» в новом сезоне.

По словам Сайнса, в первую очередь, если скорость «Астон Мартин» подтвердится, он будет рад за .

«Да, мы этого ждем. В основном, потому что уже с декабря слышим разговоры о том, что « » в новом году будет очень быстра. Мы все знаем, что данные из аэродинамической трубы и с симулятора были просто отличными. Мне кажется, что в «Астон Мартин» вообще с трудном скрывали радость от того, что они видели.

И приехав на тесты в Бахрейне мы, можно сказать, получили подтверждение того, что «Астон Мартин» возвращается в борьбу. И мне кажется, что это отличные новости для «Формулы-1», и отличные новости для Фернандо. Я рад тому, что в этом году в борьбе за самые высокие места может участвовать еще одна команда», – рассказал Сайнс.

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