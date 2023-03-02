Шарль Леклер: «Ред Булл» впереди, но титул остается целью «Феррари». Команда способна отыграться»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер рассказал о преимуществе «Ред Булл» и амбициях «Феррари».

«Как мне кажется, «Ред Булл» немного впереди. Но сезон длинный, и нашей целью остается титул.

Я уверен в команде. В Маранелло отличные ребята, и, думаю, мы это доказали, сделав большой шаг вперед в 2022 году. Мы допустили слишком много ошибок и понимаем это. Но команда вполне честна перед собой и готова прибавить в нынешнем году.

Цель прежняя. Уверен, что мы способны отыграться, даже если на старте отстаем от соперников по скорости», – заявил пилот Скудерии перед Гран-при Бахрейна.

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1 комментарий

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Агамамедли
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